Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare

Antonia a plecat recent în vacanță cu întreaga ei familie în Maldive.

Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 10:47 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 11:45
Fanii au reacționat imediat, iar postarea ei a strâns peste 35.000 aprecieri. | Instagram

După ce a în anul 2025 a suferit din cauza unor probleme de sănătate survenite în urma unor complicații ale unei intervenții estetice, Antonia s-a recuperat și se bucură acum mai mult de viață.

Antonia, ipostaze sexy în costum de baie

Frumoasa artistă a plecat în vacanță în Maldive alături de fiica ei, Maya, logodnicul ei, dar și de cei doi băieți ai lor. Vedeta nu a ezitat să se fotografieze în costum de baie, în cele mai sexy ipostaze, fiind acum complet recuperată după perioada de internare.

Citește și: Antonia, „în mijlocul unui coșmar medical”, după o intervenție estetică. Ce a pățit artista: „Putea fi un final tragic”

Antonia a povestit abia recent despre perioada dificilă cu care s-a confruntat pe parcursul anului 2025, spunând că nu a fost deloc un an ușor pentru ea.

Artista și-a făcut abia recent curaj să vorbească despre perioada dificilă din viața ei care a marcat-o și care i-a fost aproape fatală.

Antonia a povestit recent pe rețelele de socializare că o decizie greșită din trecut a făcut-o să treacă printr-o suferință groaznică, soră cu moartea. Cântăreața a povestit că după cea de-a treia naștere începea să nu își mai recunoască corpul și și-a dorit să scape rapid de kilogramele în plus, să arate brusc mai tonifiată și a ales să își injecteze fillere în fesieri pentru a-și oferi un boost de încredere.

Se pare, însă, că această decizie avea să o coste mult ani mai târziu. Recent, ea a ajuns cu probleme grave de sănătate la spital din cauza acelor fillere. Ea apelase la Aquafilling, o procedură des întâlnită în rândul vedetelor care au intervenit asupra posteriorului lor pentru schimbarea formei sau pentru a oferi un aspect mai bombat.

Citește și: Antonia, reacție dură după ce fanii au criticat-o pentru intervenția estetică de la nivelul feselor. Ce mesaj tranșant a transmis

Corpul ei a respins substanța injectată în fesieri și a avut acum nevoie de 3 operații și 11 zile petrecute în spital pentru a se recupera complet și a scăpa de efectele nocive ale procedurii estetice. Antonia s-a recuperat acum după ce a suferit complicații severe.

Vedeta a decis să înceapă anul 2026 cu dreptul și cu o binemeritată vacanță alături de cei dragi. Acum din nou încrezătoare în atuurile sale fizice, Antonia s-a pozat în costum de baie, etalându-și formele. Cu un abdomen perfect, bustul amplu și picioarele tonifiate, Antonia a ales cel mai sexy costum de baie în care să își pună în evidență silueta.

Fanii au reacționat imediat, iar postarea ei a strâns peste 35.000 aprecieri. În secțiunea de comentarii, urmăritorii artistei au complimentat-o pentru frumusețea ei și s-au bucurat să vadă că s-a recuperat complet după problemele de sănătate.

În această vacanță, ea s-a fotografiat și alături de Maya, fiica ei adolescentă, arătându-le fanilor că seamănă de parcă ar fi surori. Antonia se mândrește cu fiica ei și se bucură de faptul că o relație specială. De asemenea, artista a vorbit de mai multe ori și despre relația minunată pe care cei doi băieți ai ei o au cu sora lor mai mare, fiind foarte protectori cu ea.

Citește și: Primele imagini cu Antonia după externare și recuperare. Cum arată acum artista care a suferit de curând o intervenție dificilă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

