Loredana, mesaj emoționant despre 2026, după ce și-a pierdut tatăl. Ce a scris cântăreața: „Îmi este dor de voi”

Cântăreața a anunțat chiar pe 1 ianuarie trecerea în neființă a tatălui său, Vasile Groza, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după aproape trei luni de spitalizare.

Artista le-a împărtășit fanilor vestea tristă prin intermediul rețelelor de socializare, explicând că lupta tatălui său cu problemele de sănătate s-a încheiat la început de an. Tot atunci, Loredana a transmis și detalii despre ceremonia de rămas-bun. „Ceremonia de rămas bun va fi vineri, 2 ianuarie, la ora 11 a.m., la Cimitirul Bellu”, a scris artista, la începutul anului, într-un mesaj plin de emoție.

După o săptămână de tăcere, Loredana a revenit în mediul online cu o postare care a impresionat profund comunitatea sa. Pe Instagram, artista a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care trece și despre pauza pe care a fost nevoită să și-o ia, lucru rar pentru ea, având în vedere cariera sa intensă.

„2026 începe cu un lucru pe care nu l-am avut de foarte multe ori de-a lungul carierei: o pauză.

Chiar dacă acest lucru nu îmi stă în fire, am fost nevoită să fiu offline o perioadă. Vă mulțumesc tuturor, îmi este dor de voi și aștept ca 2026 să fie un an perfect pentru toți!”, a scris Loredana. Mesajul a fost încheiat simplu și emoționant: „Vă iubesc, Lori”.

Postarea a fost însoțită de o fotografie în care artista apare îmbrăcată în negru, cu o expresie serioasă și fără zâmbet, imagine care reflectă discreția și durerea acestei perioade de doliu.

Mesajul Loredanei a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, fanii și colegii de breaslă transmițându-i gânduri de încurajare și iubire în secțiunea de comentarii. Chiar și în momentele de suferință, artista a reușit să rămână aproape de publicul său, oferind un mesaj de sinceritate și speranță pentru anul care tocmai a început.