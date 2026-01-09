Survivor România, 9 ianuarie 2026. Faimoși vs. Războinici, la jocul de Best Of! Cine a caștigat prima recompensă din competiție

Episodul 1 din data de 9 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Regulamentul spune că dacă într-un joc scorul este de 5-5 sau 6-4 se ajunge la un criteriu de departajare numit Best of! Triburile și-au nominalizat câte un bărbat și o femeie care să concureze! Faimoșii au trimis la joc pe Iustin HVNDS și Patricia Vizitiu, iar Războinicii au mizat pe Adrian Kaan și Bianca Stoica.

Vineri, 09.01.2026, 23:15