Nicușor Dan și-a arătat diploma de Bacalaureat, după apariția unui fals pe internet. Ce note a luat la examene

Nicușor Dan și-a prezentat diploma de Bacalaureat, după viralizarea unor informații false pe rețelele de socializare. Ce note a luat la examene candidatul la prezidențiale!

Nicușor Dan și-a prezentat diploma de Bacalaureat în original, la Digi 24, după ce în ultimele zile s-a viralizat pe rețelele de socializare o diplomă falsificată, care indică medii foarte mici, despre care candidatul afirmă că este un „fake news grosolan”.

Citește și: Ținuta discretă pe care a ales-o Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la dezbaterea prezidențială de pe 8 mai

Ce nota a luat Nicușor Dan la examenul de Bacalaurat

„Circulă de vreo două zile un fake news grosolan cu diploma mea de Bacalaureat. Originalul îl am aici. Și putem să ne uităm pe el (...) Pe verso sunt notele pe care le-am obținut la liceu, mediile pe liceu, în dreapta, și aici, în stânga, la probele pe care le-am dat în momentul în care am susținut proba. Eram la un liceu din Craiova, pentru că eram în lotul de matematică. Și de asta n-am dat la Făgăraș și am dat la Craiova”, a explicat Nicușor Dan la Digi24.

Articolul continuă după reclamă

Pe rețelele de sociaizare a fost distribuită o așa-zisă diplomă de Bacalaureat care îi este atribuită lui Nicușor Dan, în care figurează note foarte mici la limba română și rezultate mediocre la alte discipline, cu excepția matematicii, transmite sursa citată mai sus.

Documentul este considerat de mulți ca fiind o falsificare evidentă, dat fiind aspectul său diferit față de diplomele autentice din perioada în care Nicușor Dan a absolvit liceul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Nicușor Dan, mesaj cu însemnătate pentru Papa Leo al XIV-lea. Ce detaliu mai puțin știut a ieșit la iveală

Ce studii are Nicușor Dan

Primarul Bucureștiului a absolvit Liceul „Radu Negru” din Făgăraș în anul 1988, unde a obținut medalii de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în 1987 și în 1988.

După terminarea liceului, el a urmat Facultatea de Matematică la Universitatea din București, iar în anul 1992 a plecat în Franța pentru a studia la École Normale Supérieure din Paris. În 1998, Nicușor Dan a obținut titlul de doctor în matematică la Universitatea Paris XIII2. Tot în 1998 a revenit în România și a fondat Școala Normală Superioară București, o instituție dedicată formării cercetătorilor de elită.

În 2006 a înființat Asociația „Salvați Bucureștiul” prin intermediul căreia a luptat pentru protejarea patrimonului arhitectural și a spațiilor verzi.

Potrivit Unica, de-a lungul timpului activismul său civic a fost remarcat prin numeroase procese câștigate împotriva unor proiecte controversate de dezvoltare urbană.

În politică, edilul a intrat oficial în anul 2015, atunci când a fondat Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), care ulterior s-a transformat în Uniunea Salvați România (USR). Acesta a candidat pentru funcția de primar general în 2012 și în 2016, iar în 2020 a câștigat alegerile locale cu un procent de 42,8% din voturi. În 2024, acesta a fost ales din nou cu un vot de 46,9%.