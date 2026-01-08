Antena Căutare
Georgiana Lobonț, reacție acidă în online, după ce a fost criticată că e prea slabă. Ce a zis: „Nu mai puteți de grija mea..."

Georgiana Lobonț, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară și de petrecere din România, a avut o reacție tranșantă în mediul online, după ce a fost aspru criticată de internauți pentru silueta sa.

Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 10:18
Totul a pornit de la câteva fotografii postate din vacanța petrecută în Zanzibar, unde artista a apărut în costum de baie, imaginile stârnind numeroase comentarii legate de faptul că ar fi „prea slabă”.

Sătulă de speculații și de judecăți, Georgiana Lobonț a decis să le răspundă urmăritorilor printr-un videoclip publicat pe TikTok, în care s-a filmat în picioare și a vorbit deschis despre greutatea ei, dar și despre stilul de viață pe care îl are.

Citește și: Georgiana Lobonț, apariție sexy în costum de baie pe internet, în vacanță. Cum au reacționat fanii și de ce au criticat-o

„Am tot kilogramele pe care le-am avut înainte să mă mărit! 47 de kilograme. Am născut 2 copii foarte frumoși și sănătoși, i-am născut natural, la 23 de ani pe primul și la 25 pe al doilea. Nu am pățit nimic, așa sunt eu slăbănoagă. Așa m-a lăsat Dumnezeu, nu mi-am pus niși implanturi. Credeți că eu nu mă văd că sunt slabă, că sunt cât o scândură? Înainte era un complex când eram mai micuță, dar acum a devenit un compliment să fiu slabă. (...) Nu știu de ce vă place vouă să judecați. Bine, cele care judecați nu cred că faceți nimic, doar stați și mâncați semințe la televizor. Eu muncesc zi și noapte și de asta îmi permit să mă duc unde vreau și când vreau să-mi cumpăr ce vreau. Așa avea bani și de implanturi, dat meseria mea nu e să provoc bărbații. Nu vreau să mă urmăriți după cum arăt, vreau să-mi ascultați muzica. Cei care mă iubiți așa cum sunt, vă mulțumesc, cei cărora nu le place cum arăt, puteți să dați mai departe că pe mine nu mă supărați deloc!”, a spus ea în videoclip.

Peste videoclip, artista a scris și un mesaj tranșant, care a adunat rapid mii de reacții: „Am 47 de kilograme. Sunt sănătoasă tun și vă mulțumesc de complimente! Sunt slabă de când mama m-a făcut. Eu promovez muzica și naturalețea! Cei care nu mai puteți de grija mea, puteți să nu mă mai urmăriți”.

Citește și: Imagini spectaculoase din penthouse-ul Georgianei Lobonț de la Cluj. Decorul din baia matrimonială este inspirat din Bali

Reacția Georgianei Lobonț a fost apreciată de mulți dintre fanii săi, care i-au transmis mesaje de susținere, în timp ce alții au continuat dezbaterea despre standardele de frumusețe și presiunea pusă pe imaginea publică a artiștilor.

