Ce spune Dana Rogoz despre George Simion. Au învățat în același liceu, iar vedeta a fost martora unui moment surprinzător

Dana Rogoz a povestit un moment surprinzător cu George Simion care a avut loc chiar la Colegiul Național Gheorge Lazăr, pe care l-au absolvit amândoi. Ce spune vedeta despre candidatul la alegerile prezidențiale 2025.

În contexul alegerilor prezidențiale 2025, Dana Rozog a făcut o serie de postări pro-europene pe contul ei de Instagram. Actrița și-a amintit un moment din timpul liceului care a avut loc fix în ziua în care România a intrat în NATO.

„Iar în ziua în care România a intrat în NATO, eu și colegul meu de bancă eram elevi de serviciu în Lazăr. El a primit mesaj de la părinții lui: "Am intrat in NATO!!!" Și îmi amintesc foarte clar momentul acela, trăiesc în corp emoția, sentimentul de bucurie, dar și responsabilitatea unei astfel de vești. "E un moment istoric, Dana!" mi-a spus colegul meu, Dan. "Trebuie să afle toată lumea!". Așa că, fără să cerem voie nimănui, am luat decizia de a trece din clasa in clasa, pentru a deschide ușa si a da vestea: "Ne scuzați că întrerupem ora, voiam doar să vă anunțăm că am intrat în NATO!". Unii profesori ne priveau glacial. Dar cei mai mulți dintre ei se bucurau vizibil și opreau puțin ora pentru un rând de aplauze sau chiote de bucurie”, a povestit ea, alături de o fotografie de pe băncile școlii.

Cu toate acestea, reacțiile la postarea Danei Rogoz au fost împărțite. În timp ce fanii au felicitat-o pentru gestul ei din trecut, alți internauți au acuzat-o că folosește lozinci pentru a-l susține pe un anumit candidat la alegerile prezidențiale 2025.

În secțiunea de comentarii a postării sale, internauții au acuzat-o că ar fi fost plătită pentru a face propagandă politică. De asemenea, alți utilizatori au remarcat că atât ea, cât și candidatul la prezidențiale 2025 au făcut același liceu.

Atât Dana Rogoz, cât și George Simion au absolvit Colegiul Național Ghoerghe Lazăr, din București, la diferență de doar un an. Astfel, un urmăritor a vrut să afle dacă vedeta are amintiri cu acesta din timpul anilor de liceu.

În acest context, Dana Rogoz a luat atitudine și le-a răspuns celor care o critică. Ea a recunoscut că nu și-l amintește din liceu, pentru că George Simion era cu un an mai mic decât ea, însă, a adus în atenția tuturor un alt moment.

„Dar ești tu plătit să îl susții? Că tot aud replica asta că suntem toți plătiți, dar mai puțin cei care îl susțin pe el. Ceea ce e foarte logic pentru tine, nu? Amintiri false, zici? Hai că mai am câteva, dacă mă provoci. Eu nu îl țin minte pe acest om ca elev în Lazăr. Am aflat la mulți ani distanță că a fost lăzărist, cu un an mai mic decât mine. El, în schimb, probabil că mă știa încă din liceu. Și asta nu doar pentru că munceam deja, prezentam vremea, și jucam și în serial, pe perioada liceului. Dar și pentru că eu când am terminat clasa a 12-a și el clasa a 11-a, eu eram sefă de promoție. Am predat cheia liceului unui elev din generația lui. Dar pe el... nu îl țin minte deloc din acea perioadă”, a dezvăluit ea pe contul ei de Instagram.

Actrița a povestit și un moment inedit care a avut loc mulți ani mai târziu, la festivitatea de deschidere a școlii. Potrivit comentariului ei, George Simion ar fi venit neinvitat la eveniment, iar elevii l-au huiduit. Ulterior, candidatul la alegerile prezidențiale 2025 ar fi publicat imaginile în mediul online, însă doar pe cele care îl puneau într-o lumină bună și ar fi șters huiduielile.

„În schimb, țin minte când a venit neinvitat la deschiderea școlii, acum câțiva ani, în Lazăr. Eram și eu acolo, să le vorbesc elevilor. Dar țin minte foarte bine cum a fost dânsul huiduit când s-a apropiat de microfon. Da, da! Așa l-au primit lăzăriștii. Și țin minte și cum a șters la montaj huiduielile și a pus deasupra aplauze, căci asa e omul ăsta, înțelegi? Nu-i e jena de astfel de lucruri. Eu aș fi intrat în pământ de rușine să fiu primită astfel. Dar el nu. El, relaxat, a tăiat partea aia la montaj. Asta ca să vezi ce amintiri am eu cu dânsul în Lazăr. Așa-i că te mândrești cu un astfel de candidat?”, a concluzionat Dana Rogoz.

Iată mai jos ambele clip-uri, filmate în septembrie 2022, cel postat de George Simion și cel surprins de jurnaliști la fața locului.

