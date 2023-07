Ce meserie a avut Ionuț Rusu, concurentul America Express, înainte de a fi comediant și prezentator de radio

Ionuț Rusu, participantul America Express, este cunoscut pentru aparițiile sale tv și radio, dar puțină lume știe că înainte de a fi celebru, comediantul a muncit enorm într-un cu totul alt domeniu.

Ionuț Rusu este unul dintre concurenții America Express - Drumul Soarelui. Va face echipă cu bunul său prieten George Tănase și abia așteaptă să trăiască această experiență din plin. Ionuț Rusu este cunoscut ca prezentator de radio și comediant, însă puțină lume știe ce meserie a avut înainte. A recunoscut că i-a fost un pic mai greu să-și găsească drumul în viață, dar ajutat de tatăl său, Ionuț Rusu a fost șofer pe tir pentru o perioadă.

Ionuț Rusu, despre job-ul pe care l-a avut înainte de a fi celebru. Ce provocări a întâmpinat

Ionuț Rusu a povestit în cadrul unui interviu că i-a fost foarte greu să-și aleagă o meserie. Având modelul tatălui care lucra în poliție, Ionuț Rusu a dezvăluit că ar fi vrut la un moment dat să devină polițist și chiar a făcut demersuri în acest sens.

„Am început să mă pregătesc, după aia mi-am dat seama că sunt prea tolomac pentru meseria asta. Am vrut actor vreun an și ceva și tot așa am început să mă pregătesc pentru meseria asta, după care tot așa, au existat niște voci. Apoi, pur și simplu m-am dus la o facultate unde aveam medie, la relații internaționale la Cluj”, a declarat Ionuț Rusu despre meseriile pe care și le-a dorit în adolescență.

În timpul facultății, pentru a face proprii bani, Ionuț Rusu a decis să plece ca șofer pe tir, tot după modelul tatălui său.

„Vreun an jumate, doi am făcut niște curse pe tir, până să ajung în București. Tatăl meu făcea curse pe tir part time. Și mi-a zis: dacă tot ești parazit, nu vrei să mergi și tu obligat de mine să faci școala? Am făcut școala de șoferi”, a spus Ionuț Rusu la podcastul Vin de-o poveste.

Bineînțeles că această meserie nu a fost lipsită de provocări, iar Ionuț Rusu le-a resimțit din plin. El a povestit în cadrul podcast-ului „Vin de-o poveste” o întâmplare amuzantă când a blocat o întreagă stradă din Germania.

„Trebuia să bag mașina într-un spațiu de depozit. Erau opt benzi. Le-am blocat pe toate. Imaginează-ți Magheru. Era un tir pe Magheru. Și oamenii, atât de treabă, doar au chemat poliția, nu au claxonat. Polițiștii au venit să mă ghideze și m-au băgat ei”, a povestit el în cadrul podcastului.

Cum era Ionuț Rusu în copilărie

În cadrul unui interviu, Ionuț Rusu a dezvăluit că a fost un copil cu multe complexe, însă nu consideră a fost una nefericită.

„Eram rușinos și cu multe complexe. Aveam ceva cu pistruii și căutam creme. O copilărie cât de cât fericită. Am avut avantajul de a mă juca cu copii de două naționalități, unguri și români. Cu rate, la părinți. Am fost o familie simplă din Harghita, fără conflicte”, a declarat Ionuț Rusu în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.