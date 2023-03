Andreea Antonescu, indignată de reacția oamenilor după ce a apărut decoltată la America Express: „Simțim nevoia să ne dăm în cap”

Andreea Antonescu a purtat o rochie decolatată la proba căsătoriei cu Puya, motiv pentru care unii fani au comentat negativ la adresa acestui fapt. Indignată de comentariile pe care le-au scis oamenii în mediul online, Andreea Antonescu nu a stat cu mâinile în sân și a comentat pe vlogul său această situație.

Andreea Antonescu, despre acuzațiile că a apărut intenționat cu decolteul la vedere în America Express: „A fost o rochie pe care am primit-o”

Andreea Antonescu a explicat că decizia de a purta acea rochie nu i-a aparținut. În vlogul postat pe contul ei de YouTube, artista a postat și câteva comentarii scrise de fani.

„Totul a pornit de la câteva mesaje legate de rochia de mireasă pe care eu am avut-o în acea misiune de a mă căsători cu Puya. Problema nu a fost rochia de mireasă, problema a fost legată de sânii mei. Dacă am sau nu am făcut implant mamar. De ce am purtat acea rochie în competiție. Fiind în competiție, nu aveam ce să fac. Nu a fost o rochie făcută pentru mine, a fost o rochie pe care am primit-o de la producție pe care a trebuit să o port. E o problemă cu care mă confrunt de când sunt mică. Dacă port ceva care îmi e ok în talie, am o problemă în zona sânilor”, a declarat Andreea Antonescu pe vlog.

În continuare, Andreea Antonescu a mai spus că nu înțelege nevoia oamenilor de a scrie astfel de comentarii jignitoare.

„Nu înțeleg de ce simțim nevoia să ne dăm în cap. În general,îmi place, dacă vreau să adresez ceva unei persoane, să fie gânduri bune, să scot pe gură lucruri care știu că ar da o stare de bine. În niciun caz nu mă voi hrăni vreodată cu a da cuiva în cap. Nu văd rolul unor afirmații de genul acesta. Într-un final stau și mă întreb de ce mă deranjează atât de tare acest bodu-shaming, acest hate care s-a stârnit mai ales din partea femeilor”, a mai spus Andreea Antonescu.

Vedeta a fost surprinsă să vadă că cele mai multe comentarii negative au fost scrise femei.

Andreea Antonescu a dat exemple și de peste ocean cu situații în care femeile au fost puse la zid. Rihanna pentru că a apărut în roșu pe scena Super Bowl sau Selena Gomez pentru fluctuațiile de greutate. Mai mult, vedeta a transmis un mesaj de „pace” pentru femei: „Îmi doresc să fim unite, să ne înțelegem, să ne susținem și nu să aruncăm cu pietre unele în altele. Și corpul meu a suferit schimbări pe perioada sarcinii”.

Andreea Antonescu spune că s-a confruntat cu problema decolteului încă din copilărie și a fost întrebată adesea dacă are sau nu implant mamar. Artista consideră că este un subiect mult prea intim, motiv pentru care refuză vehement să răspundă la aceste întrebări. Cu toate acestea, susține ajustările și îmbunătățirile de orice fel pe care o femeie ar vrea să le facă .