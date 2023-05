Cum a ajuns George Tănase să participe la America Express. Soția lui s-a susținut necondiționat: „Pare că Lorena a decis mai mult”

George Tănase a povestit în cadrul podcastului Colegi de cameră cum a ajuns să participe la America Express. Comediantul nu s-ar fi gândit să accepte această provocare din cauza temperamentului său ceva mai vulcanic, însă Lorena, soția lui, a fost cea care l-a convins.

Cum l-a convins soția pe George Tănase să participe la America Express

George Tănase a povestit cum a fost contactat de echipa America Express și întrebat dacă ar vrea să participe în cadrul show-ului. De-a lungul timpului, fanii i-au tot spus comediantului că și-ar dori să-l vadă în acest format de televiziune alături de Ionuț Rusu.

„Eram în plin moment de facerii al parodiei și eu am crezut că lumea o să înțeleagă că eu fac parodie că mă descurc pe treaba asta și nu am ce căuta într-o astfel de competiție. Mai primeam comentarii: ce tare ar fi să mergi cu Ionuț Rusu. Și eu ziceam: hai lăsați. Și am primit telefonul ăla și am zis, hai că mă gândesc”, a spus George Tănase.

În continuare, el a spus că soția lui a fost cea care l-a făcut să spună „da” acestei provocări.

„Am venit acasă și cine îți schimbă viața mereu? Soția. Pare că Lorena a decis mai mult ca mine că trebuie să ajung la America Express. Dar eu am aruncat-o printre alte subiecte. Păi azi am filmat, am făcut aia, am făcut aia, la un moment dat m-au sunat și m-au întrebat dacă vreau să mă duc la America Express, după aia m-am dus, am luat apă. Ce? Și am zis: hai, nu am ce să caut acolo. Ești nebun la cap? E aventura vieții tale”, a povestit George Tănase.

George Tănase și Ionuț Rusu, la terapie înainte de plecarea în America Express

Odată provocarea acceptată, George Tănase și Ionuț Rusu nu au stat cu mâinile în sân. Cei doi s-au pregătit temeinic de plecare. Au mers la terapie de cuplu, acolo unde au pus cap la cap totul pentru a ști cum să reacționeze în diverse situații din emisiune.

„A plecat clasic ca la orice terapie și a fost pentru prima dată când ne-am făcut complimente. Eu i-am zis la complement că e super muncitor, că e un bărbat frumos. El e sexy-simbolul echipei. El mi-a zis că sunt deștept, că am cultură generală. Părea că îmi caută chestii din filme, ce a mai auzit el. Nu mi-a zis că sunt frumos, ceea ce mă deranjează. Mi-a zis că sunt descurcăreț, că mă adaptez la situații, ceea ce e fals, dar m-a gâdilat”, a declarat George Tănase în podcastul „Colegi de cameră” cu Bordea și Cortea.

