America Express, 13 februarie 2023. Puya a făcut ochii mari când a văzut un curcan. Ce detaliu a scos la iveală concurentul

În ediția 18 din America Express, de pe 13 februarie 2023, concurenții au avut de îndeplini misiuni de-a dreptul neașteptate. Echipele au fost puse în situații dificile prin intermediul cărora și-au testat limitele fizice și psihice.

După ce au făcut rost de unele ingrediente și au preparat diverse alimente în anumite puncte de pe harta primită, perechile de vedete au primit sarcina de a lua un curcan sau două găini pentru a merge către următoarea etapă.

Așadar, curcanii nu sunt suficienți pentru toată lumea, doar primele două perechi pot lua curcan, celelalte echipe iau câte două găini.

Puya, reacție savuroasă când a văzut curcanul în ediția 18 din America Express, de pe 13 februarie 2023. Concurentul a dezvăluit de unde i se trage porecla

Puya a făcut ochii mari când a văzut că trebuie să care curcanul în brațe până la următoarea destinație. Concurentul a fost învățat cum să-l țină pentru a nu-i scăpa pe drum către Irina Fodor.

Artistul a cerut un coș pentru a căra curcanul, însă i s-a spus că nu are voie să-l transporte în această modalitate: „Mi s-a părut un pic ciudat așa, pene, gheare. Am tras tare aer în piept și am zis că asta este”.

„Mă vede lumea! Mă sperie pe mine o pasăre?! Zici că sunt Nea Marin”, a mai spus Puya vizibil amuzat.

Mai mult decât atât, concurentul a dezvăluit un detaliu pe care foarte puțini îl știu despre el. Iată ce a mărturisit despre porecla lui.

„Tata este poreclit puiul tocmai pentru că are o fobie de pui. Nici nu mănâncă pui. Așa ne-a rămas numele după el, băieții lui Puya.”, a povestit el.

