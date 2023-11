America Express, 27 noiembrie 2023. Cine a câștigat primul joc pentru amuletă din al șaselea stage. Alexia Eram, în lacrimi

Alexia Eram a izbucnit în lacrimi la jocul pentru amuletă din ediția 25 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui de pe 27 noiembrie 2023. Iată cine a câștigat Jokerul uriaș al stage-ului șase.

Primul joc de amuletă din al șasele stage a pus în dificultate echipele. Romică și Cătălin Țociu, Alexia și Aris Eram, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au dat tot ce au putut pentru a pune mâna pe miza periculoasă.

Concurenții au avut parte de momente tensionate când au văzut cât de greu le este să treacă peste probe. Presiunea competiției și adrenalina și-au pus amprentele asupra lor, motiv pentru care situațiile imprevizibile nu au întârziat să apară în ediția 25 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 27 noiembrie 2023.

Alexia Eram a început să plângă pe Drumul Soarelui, după jocul pentru amuletă

Alexia Eram nu și-a mai stăpâni nervii și a izbucnit în lacrimi. Concurenta i-a adresat replici dure fratelui său, după ce Aris Eram nu și-a construit bine stiva de lemne pe care trebuia să se urce pentru a transporta mai multe obiecte vestimentare.

Astfel, cuvintele dure dintre cei doi frați au luat pe toată lumea prin surprindere. Tânăra a „explodat” în fața camerelor de filmat, după ce s-au aflat câștigătorii jocului pentru amuletă. Colegul său de echipă a fost uluit de reacția ei.

Citește și: America Express, 26 noiembrie 2023. Ce a zis Iulia Albu despre Alexia Eram, de față cu toți. Ce anunț a făcut Irina Fodor

„Ești cea mai pesimistă! M-am săturat să nu știi să pierzi, serios acum. Te enervezi ca un copil! Doamne, am zis că o să încerci de data asta să te calmezi”, i-a zis Aris Eram.

„Eu?! Am fost eu pesimistă astăzi?! Am jucat 7 amulete și am câștigat 2 pentru că nu suntem în stare! Am încercat toată ziua să fiu calmă, dar când am văzut că eu își spun ceva și nu mă bagi în seamă...”, i-a răspuns Alexia Eram.

Ce echipă a câștigat primul joc pentru amuletă din al șaselea stage America Express - Drumul Soarelui, de pe 27 noiembrie 2023

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au reușit să termine primii circuitul de la jocul de amuletă. Așadar, aceștia au câștigat marele avantaj din ediția 25 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 27 noiembrie 2023.

Competiția a fost strânsă deoarece Romică și Cătălin Țociu s-au descurcat de minune. Actorul și fiul său au fost la un pas de a pune mâna pe miza jocului pentru amuletă, însă artista și soțul ei le-au luat-o înainte.

„Ești bombă!”, i-a spus concurenta partenerului ei.

Citește și: Care este numele din buletin al Giuliei Anghelescu. Motivul inedit pentru care soția lui Vlad Huidu și-a păstrat numele de fată

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au intrat în posesia amuletei de 1.000 de euro. Mai mult, aceștia au primit și un Joker periculos care le oferă avantajul de a folosi echipa de producție până la următoarea locație, în cursa din aceasta etapă.

„Am înțeles că norocul este în familie!”, a spus Laura Giurcanu.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6

Nouă perechi de vedete au pornit pe Drumul Soarelui, la America Express sezonul 6. Concurenții Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tănase și Ionuț Rusu, Romică Țociu și fiul lui, Cătălin, Iulia Albu și iubitul ei, Mike, Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, Cleopatra Stratan și Edward Sanda, Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineață și jurnalista de război Sonia Simionov, de asemenea parte din echipa Observator, divele digitale Sânziana Negru și Laura Giurcanu, actrița Ada Galeș și mama ei, scriitoarea Antoneta Galeș sunt concurenții care au spus un DA hotărăt provocării celui de-al șaselea sezon America Express, cel mai dur reality show din România, difuzat de Antena 1.

Continentul rămâne același în acest an, dar Drumul Soarelui îi va purta prin Columbia, Ecuador și Argentina, pe un traseu cu locuri spectaculoase, pline de povești și istorie. Misiunile vor fi pe măsură, iar lupta pentru Amuleta Supremă de 30.000 de euro și titlul de câștigători ai celui mai dur reality show din România se anunță a fi aprigă și de această dată.

Urmărește America Express - Drumul Soarelui pe Antena 1 și AntenaPLAY.