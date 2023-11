America Express, lider de audiență. Presiune uriașă la finalul cursei pentru imunitate: un eveniment neprevăzut are loc pe traseu

Cursa pentru imunitate din ediția de ieri seară America Express a purtat echipele prin universul fascinant al comunității indigene Misak din Columbia.

Finalul cursei, cu dezvăluirea echipei câștigătoare, urmează în această seară, presiunea atingând cote maxime atunci când un eveniment neprevăzut va influența traseul concurenților. Tot în această seară se va desfășura și întrecerea pentru calificarea la cel de-al doilea joc de amuletă al etapei a treia.

America Express a fost lider de audiență cu ediția 12 din sezonul 6

Difuzată de Antena 1 în intervalul 20:58 – 00:23, ediția de aseară America Express a fost lider de audiență pe toate segmentele de public. Astfel, reality show-ul a obținut, pe tronsonul publicului urban cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, o audiență medie de 5.5 puncte de rating și o cotă de piață de 20.1%. Și la orașe, emisiunea a fost prima opțiune a telespectatorilor, cu 5.2 puncte de rating și 16.4% cotă de piață. La nivelul întregii țări, America Express s-a situat pe primul loc în topul audiențelor cu 4.9 puncte de rating și 16.3% cotă de piață.

În minutul de aur 21:51, emisiunea a fost urmărită de aproape 1,3 milioane de telespectatori.

Citește și: America Express, sezonul 6. Giulia Anghelescu, copleșită de alergătura de la probă: „Mi-a fost rău”. Cum a reacționat Vlad Huidu

Ieri seară, echipele s-au întrecut pentru imunitate într-o călătorie aparte în lumea comunității indigene Misak din Columbia. De la aflarea semnificației portului traditional al indigenilor la deslușirea tainelor limbii lor străvechi, echipele angrenate în aventura de pe Drumul Soarelui s-au străduit să rezolve misiune după misiune, în numele celei mai dorite imunități de până acum, în acest sezon. La capătul acestei curse, Irina Fodor va acorda, odată cu imunitatea, biletele pentru Ecuador, următoarea țară de pe Drumul Soarelui. Așadar, miza este cât se poate importantă.

Întâlnirea cu cei mai tineri reprezentanți ai comunității Misak, care au avut de învățat mai multe cuvinte în limba română, s-a dovedit una dintre probele preferate ale concurenților. Dar dacă începutul a părut distractiv, lucrurile s-au complicat pe parcurs, atunci când competitorii au ajuns în fața unui doctor spiritual al comunității. Misiunea de vindecare pe care au primit-o le-a dat bătăi de cap echipelor care au avut nevoie de plantele medicinale ale vraciului pentru a găsi… imunitatea de pe Drumul Soarelui.

Finalul tensionat al cursei urmează în această seară. Presiunea va atinge cote maxime atunci când echipele vor întâlni un obstacol neprevăzut.

”De la intrarea în oraș, am văzut poliție. M-am gândit imediat că ceva nu-i bine”, a povestit Tony Galeș. ”Am văzut în față o doamnă care redirecționa toate mașinile pe o altă rută”, a spus și Sânziana Negru. Despre ce este vorba telespectatorii vor afla diseară. ”Când să intrăm în oraș, am dat de un trafic groaznic”, a povestit Iulia Albu. ”Dintr-odată, traficul s-a aglomerat, până am ajuns să mergem bară la bară”, a relatat Alexia Eram. ”Nu ne mișcam deloc, stăteam pe loc și număram minutele”, a spus Giulia.

Citește și: America Express, sezonul 6. Ada Galeș și mama ei au primit prima pedeaspă. Cât de mult le-a costat neatenția

Situația poate duce la răsturnări majore în clasament, toți fiind prinși într-un ambuteiaj infernal. Așadar, momentul întâlnirii la careu în orașul Popayán va fi cu atât mai încărcat de emoții. Cum vor reuși concurenții să iasă din această încurcătură și care va fi echipa care va câștiga prima imunitate a etapei a treia telespectatorii vor descoperi în ediția America Express difuzată de Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național

Perioada 5 noiembrie 2023