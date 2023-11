America Express, sezonul 6. George Tănase a avut un atac de panică în timpul cursei pentru imunitate. Ce a pățit

În timpul cursei pentru imunitate, George Tănase a avut parte de un moment de panică, în ediția 18 a emisiunii America Express, sezonul 6.

George Tănase a avut un atac de panică în timpul cursei pentru imunitate, în ediția 18 a emisiunii America Express, din 14 noiembrie 2023

De data aceasta, fiindcă Iuliana Pepene și Sonia Simionov au câștigat jocul pentru amuletă, ele au fost cele care au decis ordinea în care au plecat echipele în cursa pentru imunitate, în ediția 18 a emisiunii America Express, din 14 noiembrie 2023.

„A doua imunitate a acestei etape se va acorda în Parque de Los Enamorados, în Ambato. Pentru următoarea emisiuni aveți nevoie de pălării Chagra. Mergeți la Mitad del Mundo și puteți găsi două pălării de cowboy autentice în magazinele marcate cu logo-ul America Express din piațetă. Nu le puteți obține pe gratis, Va trebui să lucrați pentru proprietarul magazinului vânzând turiștilor din marfa sa. În momentul în care aveți pălăriile, puteți continua cursa spre Hacienda El Rejo, în orașul Machachi, undeți veți căuta steagul America Express. Vă pup, Țuca”, a fost mesajul primit de concurenți în plicurile roșii.

De data aceasta, deși au pornit printre primii, Ionuț Rusu și George Tănase nu s-au mișcat foarte bine la această misiune cu vânzarea de obiecte.

Între timp, Iulia Albu și Mike au ajuns la o fermă acolo unde au aflat ce au de făcut mai departe: „Misiunea voastră aici este să mențineți echilibrul în natură, adică să o ajutați pe Pachamama, făcând diverse munci la fermă. Este timpul să-i descoperiți pe cowboy-i ecuadorieni, care se numesc Chagras. Dacă sunteți primii sosiți, împărțiți sarcinile de pe panou, dar nu înainte de-a îndeplini cea mai clasică misiune Chagra: aruncarea lasoului. Dacă nu sunteți primii, informați judecătorul ce muncă v-a fost repartizată de către primii veniți, dar nici voi nu puteți începe munca fără a arunca cu lasoul”.

Autostopul pentru Ionuț și George a devenit tot mai dificil de suportat și emoțiile și-au spus cuvântul. Supărarea l-a determinat pe unul dintre ei să aibă un atac de panică.

„Mă doare capul de mor! La un moment am început să simt în piept o durere, ca niște înțepături. Am început să simt că nu mai am aer și să nu mai văd bine. Nu știu ce a fost cu mine, am început să mă sufoc, cred căn de supărare. Nu reușeam nici să ne spunem povestea unor oameni. Oamenii de aici erau mega retincenți, ne era foarte greu. Nu am fost niciodată așa. S-au adunat multe anxietăți, supărări. Sunt trist”, a mărturisit concurentul la testimonial, în ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6.

