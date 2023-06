Ce echipă preferată au Nelu Cortea și Cătălin Bordea la America Express - Drumul Soarelui. Pe cine și-ar dori să vadă câștigători

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au dovedit că sunt cei mai buni în America Express - Drumul Aurului, reușind să plece acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro.

Acum, cei doi mari câștigători sunt pregătiți să predea ștafeta, însă nu înainte de a-și arăta susținerea față de o anumită echipă din sezonul care urmează. Iată despre cine este vorba!

Care e echipa pe care Cătălin Bordea și Nelu Cortea o susțin la America Express, sezonul 6

După o finală strânsă cu Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au dezvăluit ce concurenți și-ar dori să vadă câștigători în următorul sezon de America Express, asta după ce ei doi au reușit să bifeze acest loc în clasament:

„Au plecat cei de la sezonul șase. Au plecat prieteni de-ai noștri, George Tănase și Ionuț Rusu, sperăm să facă treabă. Sperăm să câștige. Adică speri ca cel pe care îl știi mai bine să câștige. Chiar le urez baftă tuturor!”, a spus Nelu Cortea pentru Ego.ro, citat de Fanatik.

Nelu Cortea a mai adăugat că este o competiție foarte grea și dură, care îți pune la încercare limitele fizice și psihice. În plus, fostul concurent de la America Express a mai dat de înțeles că încă mai este întrebat de fanii emisiunii dacă totul este real acolo:

„Este o competiție foarte grea. În continuare am oameni care zic: <<Vă dădeau mâncare!>>. Nu! Tu ce vrei să vezi? Un om relaxat, odihnit și dormit sau un om nemâncat și panicat să găsească ceva? E mult mai fain să îl vezi invers! A fost intens!”, a mai adăugat Nelu, potrivit surselor citate mai sus.

Cătălin Bordea a avut nevoie de terapie după America Express

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au dezvăluit cum li s-a schimbat viața după America Express.

Învitați în podcastul „Fain&Simplu”, cei doi câștigători ai show-ului au dezvăluit că au avut nevoie de o perioadă de reintegrare la întoarcerea din America, iar Cătălin Bordea chiar a mers la psiholog pentru a putea trece mai ușor peste acea perioadă. Iată o parte din declarațiile sale:

„Pe mine m-a schimbat total. Eu înainte eram mult mai superficial, în zona de confort. Culmea că soția mea a crezut că eu mă duc în America Express și mă întorc super bărbat și a văzut un schelet în Otopeni, traumatizat. M-am întors mult mai dependent, mă uitam în gol, nu știam ce se întâmplă și ea era: <<bă, stai puțin, te-ai dus să vii să-mi rezolvi mie viața>>. M-a schimbat, pentru că acolo am învățat ce e răbdarea, să ascult. După aia am început și terapie ca să mi le reglez, pentru că nu mai știam ce se întâmplă. Gândește-te că a fost o perioadă în care stătem cu prietenii la masă și nu înțelegeam ce vorbești, tu nu mai erai conectat cu țara. Pleca Livia: <<tu unde te duci? Păi mă duc că am treabă. Aoleu, eu nu am treabă, nu fac nimic>>. Acolo dacă alergi două luni încontinuu, aici când vii, stai.”, a declarat Cătălin Bordea în podcastul citat.

