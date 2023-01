Eliminare America Express 2023. Mesajul Larisei Iordache după ce ea și Diana Bulimar au ieșit din competiție. Ce a postat

Celelalte echipe au fost șocate să afle că Larisa Iordache și Diana Bulimar, care formau o pereche foarte puternică, nu au reușit să ajungă mai devreme la Irina Fodor.

Deși vizibil afecate, fetele au acceptat ”înfrângerea”. Larisa Iordache a reușit să țină capul sus și a ajutat-o pe Diana Bulimar, care plângea, să facă același lucru.

Larisa Iordache: „Ne bucurăm că v-am cunoscut. Ne pare rău că plecăm atât de repede pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente, excat ca în competiții și cred că ne-a ajutat un pic să ne mai împrospătăm sufletul cu această experineță”.

„Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales să fim în această cursă, eu deja voi pleca”, a mărturisit Diana Bulimar.

Și restul concurenților au fost surprinși să afle că Larisa și Diana părăsesc competiția America Express. Bruja și Pufeh au fugit să le îmbrățișeze, în timp ce Bie Adam a plâns, cu toate că ea a ales să le voteze pe cele două sportive pentru a intra în cursa pentru ultima șansă.

La scurt timp după ce episodul a fost difuzat pe Antena 1, Larisa Iordache a postat un mesaj pe contul său de Instagram.

Ce a postat Larisa Iordache după eliminarea de la America Express 2023

Larisa Iordache a postat un mesaj pe Instagram după ce ea și Diana Bulimar au părăsit competiția America Express. Iată ce a scris frumoasa sportivă pe internet după eliminarea surprinzătoare din a doua etapă a show-ului de la Antena 1:

”Viața îți oferă experiențe încununate de glorie sau nu, însă este important să ai prilejul de a învăța ceva! Am trăit momente și stări exact ca într-un carusel. Am alergat, am plâns și am râs , însă am realizat că poți face față și acelor lucruri cărora,nu credeam că pot să mă descurc o secundă. 💪🫶🤍

Cam atât de aici din @americaexpressromânia pentru noi, daaaar rămânem alături de concurenții ce au rămas în acest show plin de surprize!!!🔥❤️

Gimnastele vă pupă😘”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

De ce Larisa Iordache și Diana Bulimar își spun ”Gogo”. Cum a apărut porecla concurentelor de la America Express

În exclusivitate pentru Antena 1, fetele au explicat cum a apărut această poreclă. Ele au început să-și spună ”Gogo” după Olimpiada din 2012, au mărturisit Larisa Iordache și Diana Bulimar.

De atunci, cele două se numesc așa când ”suntem mai ok și când ne iubim”, după cum s-a putut observa și la America Express. Iată ce ne-au spus despre porecla simpatică:

”Gogo=gogoașă. După Olimpiada din 2012 ne-am îngrășat amândouă și arătam ca două gogi”, au explicat Larisa Iordache și Diana Bulimar pentru A1.ro.

