Finala America Express, 27 decembrie 2023. Ce reguli a anunțat Irina Fodor. Cine a făcut parte din jocul finaliștilor

Irina Fodor a anunțat regulile pentru Marea Finală a sezonului 6 America Express, difuzată pe 27 decembrie 2023. Aris și Alexia Eram, Sânziana Negru și Laura Giurcanu sunt cele două echipe care au ajuns atât de aproape de premiul în valoare de 30.000 de euro.

Ultima ediție din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi provocări și situații uluitoare. Cele două echipe finaliste sunt tot mai aproape de deznodământul poveștii.

Înainte de a pleca într-o ultimă cursă contracronometru, concurenții au avut parte de o întâlnire la careu cu Irina Fodor. Prezentatoarea TV a avut grijă să anunțe regulile din Marea Finală a reality show-ului, de pe 27 decembrie 2023.

Cu multe emoții și plin de adrenalină, finaliștii au ascultat cu mare atenție la instrucțiunile primite. Aceștia au încercat să rețină fiecare detaliu important, care i-ar putea ajuta în drumul spre premiul de 30.000 de euro.

„Sunt foarte bucuroasă și emoționată să vă am în fața ochilor, aici în Buenos Aires! Am rămas cu două perechi și sper că sunteți conștienți ce înseamnă asta. Sunt sigură că pentru voi înseamnă enorm să fiți aici și cred că v-ați îndeplinit un vis. Oricare ar fi rezultatul acestei zile, nu are cum să strice farmecul visului construit până acum”, a fost discursul Irinei Fodor.

Irina Fodor, despre regulile din Marea Finală a sezonului 6 America Express de pe 27 decembrie 2023. La ce strategie a apelat Aris Eram

Aris Eram, Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru nu au fost ținuți prea mult în suspans. Pentru a nu fi copleșiți de emoții în Marea Finală a sezonului 6 America Express de pe 27 decembrie 2023, prezentatoarea TV le-a explicat despre regulile care se aplică în ultima etapă a competiției.

„Astăzi e ziua cea mare! Undeva în această metropolă stă ascuns marele trofeu: soarele de aur. Scopul vostru este să-l găsiți primii! Pe acest traseu către victorie aveți de colectat mai multe piese care vor compune imaginea Zeului Soare Inti. Ele vă vor duce pas cu pas către locul în care se află trofeul. Să trecem la acțiune! (...) Pe aceste tablete se află întrebări care au legătură cu cele zece etape ale acestui sezon. Multă baftă, dragii mei!”, a anunțat Irina Fodor.

Concurenții au mai aflat că ceilalți colegi ai lor eliminați din competiție au făcut parte din jocul lor: „Sunt întrebări puse de cei care au plecat acasă. Trebuie să vă amintiți răspunsurile! Pentru a putea deschide aceste întrebări de pe tablete trebuie să găsiți diverse indicii. Aveți mai mult de lucrat!”

Frații Eram au apelat la o strategie neașteptată pe Drumul Soarelui, chiar în Marea Finală a sezonului 6. Aceștia au îmbrăcat tricourile Argentinei pe ei pentru a fi siguri că localnicii le vor oferi tot ce au nevoie pe traseu. Tânărul a dat dovadă de multă ingeniozitate în cursă.

