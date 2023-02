Joaquin Bonilla, mesaj emoționant după eliminarea de la America Express. Ce a ținut să spună despre coechipierul lui, Ovidiu Buta

Ultima zi din Guatemala a trimis trei echipe într-o cursă aprigă pentru ultima șansă. Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Cătălin Scărlătesc și Doina Teodoru și Cătălin Bordea și Nelu Cortea au „luptat” cu toate armele pentru a rămâne în competițe. Din păcate, la final, vulturul a fost roșu, iar Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați în ediția 24 din 22 februarie 2023, chiar înainte de a ajunge în Columbia, ultima țară de pe Drumul Aurului.

După elimiarea de la America Express, și Joaquin Bonilla a transmis un mesaj emoționant despre experința din comeptiție, dar a ținut și să îi mulțumească partenerului său pentru ceea ce au reușit împreună

„#themexicansays voi toți ati făcut viață noastră AMAZING! Noi toți am avut încă o șansă să trăim o viață poate mai reală ca viață noastră de zi cu zi...va iubesc! @americaexpressromania mulțumesc @ovidiubuta ca împreună am trăit viață asta în 6 etape minunate. YOU ROCK”, a scris concurentul pe contul lui de Instagram, alături de mai multe imagini în care se îmbrățișează cu foștii lor adversari.

Cursa contracronometru le-a purtat pe cele trei echipe în multe locuri inedite și le-a testat limitele atât fizice, cât și psihologice. Cele trei echipe au trecut prin probe de foc, au avut mult de alergat, iar înainte de a ajunge la Irina Fodor, au fost nevoiți să vândă 20 de ciocolate. Suma adună a contat foarte mult și chiar a întors clasamentul.

Prima echipă care a ajuns la destinație a fost cea formată din Slătescu și Doina, urmată de Bordea și Cortea, dar având în vedere distanța scurtă de timp și faptul că ei au strâns mai mulți bani, clasamentul a fost întors.

Pe ultimul loc s-au situat Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și deși au reușit să obțină cu 40 de quetzali mai mult, nu a fost suficient pentru a diminua diferența semnificativă de timp.

Tot ce trebuie să știi despre America Express - Drumul Aurului

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei pornesc pe un drum misterios și magnific. Mii de kilometri în căutarea orașului de aur, visul marilor cuceritori: El Dorado. Un itinerar fabulous, pe teritoriile a trei țări exotice.

Tărâmul zeilor azteci, o țară a contrastelor, de la satele rătăcite prin munți la plajele de la Marea Caraibelor și cele mai mari aglomerații de pe pământ, Mexicul, cu esențele lui tari și culorile aprinse este locul în care începe aventura celui mai dur reality show din România.

Ca și până acum, Oase și Marius Damian vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă.

De asemenea, Irina Fodor îi va însoți pe concurenți în cea mai mare provocare a vieții lor de până acum.

America Express - Drumul Aurului se vede pe Antena 1 în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, dar și pe AntenaPlay.