Mesajul emoționant pe care Bie Adam i l-a transmis lui Mikey, de ziua ei de naștere. Imaginile de colecție publicate de vloggeriță

Bie Adam, fosta concurentă America Express, a publicat un mesaj emoționat cu ocazia aniversării mamei sale.

„La mulți ani dragă mamă, prietenă, îndrumătoare, susținătoare, iubire pură. În raport cu mine ai trecut de mult timp de simplul rol de mamă, si mi-ai devenit tot! Totul meu care m-a învățat cea mai de preț lecție, iubirea. Te iubesc mult si îți doresc tot ceea ce tu îți dorești”, a scris Bie Adam pe contul său de Instagram.

Mikey a avut parte de o surpriză de zile mari cu ocazia aniversării sale. Ce concurenți de la America Express au vizitat-o la Craiova

Mai mulți concurenți de la America Express au mers la Craiova pentru a-i ura „La mulți ani!” lui Mikey. Bie, Melinda, Brjua, Pufeh și Joaquin s-au filmat în curtea de la Craiova:

„Am adus America Express acasă. Aveam misiunea să te găsim pe tine”, i-a spus Bie mamei sale.

„Suntem în Craiova. O sărbătorim pe Mikey. Mikey primește foarte multă iubire. Suntem aici toți, facem grătar, bem vine de casă și sărbătorim”, a spus Joaquin Bonilla într-un videoclip publicat pe Instagram.

Bie și Mikey au avut un parcurs formidabil la America Express. Cele două au părăsit competiția după cea de-a patra zi petrecută în Columbia.

La scurt timp după ce aventura lor pe Drumul Aurului s-a încheiat, Mikey Adam a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj surprinzător.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru ca am avut aceasta oportunitate in primul rând sa fiu alături de cea mai importantă ființa din viața mea și sa parcurgem acest drum împreuna. Asta a contat cel mai mult in determinarea de a fi competitiva. Sunt recunoscătoare pentru cea mai tare, frumoasa și completa experiența din viața mea și va mulțumesc pentru asta. Mulțumesc comoarei mele pentru ca in aceasta formula ne-am descoperit calități si defecte de care nu știam si din care avem ce sa învățam si astfel putem sa evoluam.

Mulțumesc ca a avut încrederea necesară in mine, o iubesc mai mult decât orice și a-si mai repeta oricând aceasta experiența pentru ea. Mulțumesc întregii echipe pentru cele mai intense momente din viața noastră”, a scris Mikey pe pagina sa de Instagram, la scurt timp după ce a fost eliminată de la America Express, în ediția din 1 martie 2023.

Zilele petrecute în Columbia au fost dificile pentru Mikey, mai ales atunci când a fost nevoită să facă echipă cu Scărlătescu și să doarmă departe de Bie Adam. Apoi, oboseala, stresul și emoțiile și-au făcut resimțite prezența și în cursa pentru ultima șansă. La un moment dat, la misiunea în care au aveau de cărat niște vase de lemn cu ajutorul unei biciclete, între Mikey și Bie Adam au ieșit scântei și camerele de filmat au surprins totul. Cele două și-au adresat replici dure, însă au găsit puterea să meargă mai departe, în cursa pentru ultima șansă, la America Express. Din păcate, vulturul a fost roșu și asta a adus o eliminare pentru cele două concurente.