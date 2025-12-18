Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexandru, împușcat de Tudor. Basty și Damian primesc o lovitură grea

În episoadele trecute din serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, lucrurile s-au complicat semnificativ în viața Anei și a lui Tudor. Descoperă ce s-a întâmplat în episodul 16 din 18 decembrie 2025 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, sezonul 2.

În episoadele trecute au ieșit la iveală detalii neașteptate. George a aflat că Alexia știa că e compatibilă cu Alina, însă a ascuns acest lucru. Nervos, el a dat-o afară din casa lui pe tânăra care petrecuse noaptea cu Alexandru. Totuși, Alexia nu se lasă și insistă cu planul ei de a se căsători cu Tudor, în schimbul ajutorului oferit Alinei. Tudor descoperă că Damian vrea să îi însceneze lui Basty moartea lui Leo, iar Sandra se sărută cu Basty și își dă seama că încă îl iubește, spre marea uimire a lui Matei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexia acceptă să o ajute pe Alina cu o condiție

În episodul 16 din sezonul 2 al serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, Ana stă pe gânduri și realizează că e cazul să îi spună adevărul lui Ducu despre tatăl lui, în timp ce Basty cere medicilor să aibă grjiă de Alina pentru un posibil transplant.

Alexia se gândește tot mai mult la transplant și la dorința ei de a se căsători cu Tudor doar ca Ana să nu îl aibă. Între timp, Basty o abordează, însă tânăra îi spune că nu își va oferi ajutorul până nu vine Tudor la ea. Totuși, tatăl Alinei nu cedează, fiindcă nu este deloc dispus să își piardă fiica.

Alexia nu e dispusă să renunțe la planul său de răzbunare, așa că cere ajutorul lui Alexandru pentru a scăpa de dusul la spital cu forța. Ana se întâlnește cu Victoria și îi spune că nu va renunța la Tudor, chiar dacă el se va căsători cu Alexia pentru a o salva pe Alina.

„Nimic nu e întâmplător. Altfel ar fi fost totul prea trist. Sigur există un motiv pentru care se întâmplă asta”, a zis tânăra.

Între timp, Alexia cere să vină Tudor la Basty acasă, altfel nu merge la spital. Când tânărul ajunge, cei doi pleacă la spital, pentru a începe procedurile de transplant. Sandra s-a dus să stea la hotel, dar a mers apoi să o vadă pe Victoria. Ana se oferă să o ajute și îl roagă pe Geo să îi dea o cameră unde să stea, până se mai liniștește.

Tudor se ceartă cu Alexia și o face să înțeleagă că ceea ce are ea e doar o obsesie, nu iubire față de el. Tânărul merge la Alina la spital ca să îi dea vestea cea mare.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexandru o răpește pe Ana

Ana leșină atunci când cineva îi pune o batistă la gură, într-o mașină, după ce a răpit-o. Când se trezește, ușa e blocată și tânăra intră în panică. Apoi, ușa se deschide și apare Alexandru.

„Ce vrei să obții de la mine?”, a zis tânăra.

„Îmi vreau tatăl înapoi. Și nu vreau să îl bag la închisoare. Tot ce îmi doresc eu e să mă observe”, a zis el.

George vrea să îl ajute pe Matei să obțină custodia copilului, așa că a contactat un avocat. Totuși, Victoria nu a reacționat bine atunci când a aflat de acest detaliu.

Starea Alinei se agravează și plămânii ei ar putea ceda oricând.

Între timp, Alexandru discută cu Ana și își cere scuze pentru faptul că a răpit-o.

„Eu nu îl vreau ca tată”, i-a zis tânăra.

„Ce ironie! Spui că nu îl vrei ca tată, dar ești ca un magnet pentru el. Îl tot atragi și îl atragi, nu cred că a fost vreodată mai interesant de cineva. Dar să știi că și eu sunt un magnet, doar că sunt din ăla care respinge. Așa simt. Vreau să știi că eu sunt dispus să fac pace cu tine. Nu e vina ta că tata nu mă iubește și oricum nu am nevoie de iubirea nimănui ca să fac ce am vrut să fac. Am promis că îi duc afacerea mai departe”, a zis Alexandru.

„O altă ironie. Uite, Alex, dacă tu ești dispus să faci pace cu mine, atunci și eu vreau să fiu sinceră cu tine. Nu știu dacă poți avea încredere în Damian cu afacerea. Te minte, i-a propus și lui Tudor aceeași chestie, să ia afacerea”, a fost confesiunea neașteptată a tinerei.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, 18 decembrie 2025. Alexandru este împușcat de Tudor

Damian află că Ana lipsește și e căutată, așa că pornește în căutarea ei. Îl sună pe Alexandru și îi cere atât mașina, cât și fata înapoi. Alexandru începe să își facă griji cu privire la afacerea lui Damian, după ce află că acesta i-a propus și lui Tudor să o preia el. La firmă, Alexandru îl amenință cu pistolul pe Tudor.

Ana și Alexia discută și realizează că Tudor ar putea să fie în pericol. Lili o găsește pe Sandra la bar și o confruntă: „Dacă nu ești în stare să îl iubești cu adevărat atunci lasă-l în pace să continue lângă cineva care merită”.

Când ajung la firmă îl găsesc pe Alexandru împușcat și pe Tudor cu pistolul în mână. Știind că Tudor va fi arestat dacă sună la ambulanță, Ana îi cere ajutorul lui Damian. Acesta apare și intervine imediat, ducându-l pe Alexandru într-un loc sigur.

Alexia spune că ține la Alexandru și îi amenință pe Ana și pe Tudor că se va răzbuna dacă el pățește ceva. Între timp, Sandra e surprinsă când apare Constance la barul lui Geo.

„Sunt îngrijorată pentru fiul meu, se gândește la prostii și nu vreau să le facă, mai ales că rezolvările lui ar dura cam mult. Așa că m-am gândit să mă implic. Rezolvarea mea doar costă. Cât vrei ca să ne dai copilul și să ne lași în pace? Totul are un preț. Când vrei ca să ni-l dai să-l creștem noi”, a zis Constance.

„Ești oribilă. E copilul meu, nu valorează nimic. Ieși afară de aici!”, a zis Sandra.

Ulterior și Matei merge să discute cu Sandra, dar ea îl alungă. Între timp, Alexandru începe să își revină, în timp ce Damian e lângă el.

„Te iubesc, tată”, a zis tânărul.

Ana merge să îl vadă pe Alexandru și îi propune tatălui său să facă pace.

Basty descoperă petele de sânge de la biroul lui Tudor și îl ajută. Alexandru dispare din pat, deși Damian și Ana credeau că nu și-a revenit încă. În ziar apare articolul ce arată despre Basty și Damian că sunt traficanți de copii.

