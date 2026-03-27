Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider incontestabil de audiență, pe toate categoriile de public.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 12:01 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 12:02
Cu doar două episoade rămase din difuzarea din această primăvară, serialul demonstrează, o data în plus, că surprinzele sunt departe de a se fi încheiat, iar răspunsurile mult așteptate ar putea schimba definitiv destinele personajelor.

Cu doar două difuzări rămase din prima parte a sezonului trei, acțiunea devine din ce în ce mai intensă, iar destinele personajelor se împletesc într-un mod neașteptat. Povestea continuă joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate aseară în intervalul 21.17 – 00.33, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 3.8 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, urmate de programul oferit de Pro TV, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 2.5 puncte de rating şi 12.4% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 4.3 puncte de rating și 15.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 2.4 puncte de rating și 9% cotă de piață. Şi la nivelul întregii țări, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor cu 4.5 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.2 puncte de rating şi 11.8% cota de piață, dar şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, target pe care a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 21.6% cota de piață, urmat de Pro TV cu 2.4 puncte de rating şi 12.2% cota de piață.

Episodul a debutat într-o notă tensionată, surprinzându-i pe Ana (Karina Jianu) și Alexandru (Vlad Gherman) într-un dialog decisiv, care a deschis posibilitatea unei împăcări între cele două familii. Deși promisiunile au fost făcute, echilibrul a rămas fragil, iar liniștea s-a dovedit a fi doar temporară. Gestul Anei a dus la un moment de aparentă reconciliere, după ce George (Richard Bovnozcki) i-a oferit binecuvântarea lui Alexandru, sugerând că trecutul ar fi putut fi, măcar pentru o clipă, lăsat în urmă.

În paralel, relația dintre Sandra (Ada Condeescu) și Mirela (Dana Dembinski) a ajuns într-un punct critic, unde reproșurile și dezamăgirile au culminat cu o decizie radicală, accentuând ruptura dintre cele două. Tensiunile familiale au continuat să crească, conturând tot mai clar impactul alegerilor din trecut asupra prezentului.

Un moment șocant a schimbat complet cursul poveștii chiar în ziua în care Alexandru și Alexia (Rebecca Nicolescu) au decis să își unească destinele. Apariția neașteptată a mamei Lena (Anca Sigartău) a adus la lumină un adevăr care a zguduit din temelii relațiile dintre personaje: Alexandru s-a dovedit a fi fiul ei biologic, o revelație care a rescris complet istoria familiei.

În același timp, Miki (Antonia Crişan) a continuat să caute răspunsuri despre copilul despre care se credea că nu a supraviețuit, iar indiciile tot mai clare au apropiat-o de un adevăr dureros. Întâlnirea cu Mirela a declanșat amintiri puternice, întărindu-i convingerea că trecutul ascunde mai mult decât s-a știut până acum.

Pe un alt plan, Basty (Andrei Aradits) a făcut pași importanți spre schimbare, hotărât să-și repare greșelile înainte de a fi prea târziu. Decizia lui a arătat că, în ciuda trecutului complicat, dorința de a o lua de la capăt a rămas vie.

Finalul episodului a adus un moment dramatic și plin de emoție: Ionuț (Ştefan Iancu) a suferit un șoc puternic și a ajuns de urgență la spital, în comă, lăsând în urmă întrebări dureroase și o tensiune care a ridicat miza pentru episoadele următoare.

Pe măsură ce povestea se apropie de punctul culminant al primei părți a sezonului trei, fiecare decizie, fiecare secret și fiecare confruntare contează mai mult ca niciodată.

Cu doar două episoade rămase din difuzarea din această primăvară, serialul demonstrează, o data în plus, că surprinzele sunt departe de a se fi încheiat, iar răspunsurile mult așteptate ar putea schimba definitiv destinele personajelor.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21 -54 Urban, Femei 21-54 Urban, Urban si National

Perioada 26 martie 2026

AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Observatornews.ro A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Antena 3 Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu ar putea primi
Ștefan Iancu, actorul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, nominalizat la Premiile Galei UNITER. Ce titlu...
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el”
Eduardo Santamarina vorbește despre debutul fiului său ca actor și mărturisește: „Mă văd pe mine în el” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România
Theodor Stolojan se întoarce! Lovitura supremă anunțată pentru România BZI
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte
Horoscop financiar, aprilie 2026: Schimbări importante și decizii financiare înțelepte Jurnalul
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină
Secretul bujorilor spectaculoși: 5 pași simpli pentru o explozie de parfum în grădină Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
