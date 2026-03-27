Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider incontestabil de audiență, pe toate categoriile de public.

Cu doar două episoade rămase din difuzarea din această primăvară, serialul demonstrează, o data în plus, că surprinzele sunt departe de a se fi încheiat, iar răspunsurile mult așteptate ar putea schimba definitiv destinele personajelor.

Cu doar două difuzări rămase din prima parte a sezonului trei, acțiunea devine din ce în ce mai intensă, iar destinele personajelor se împletesc într-un mod neașteptat. Povestea continuă joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate aseară în intervalul 21.17 – 00.33, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 3.8 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, urmate de programul oferit de Pro TV, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 2.5 puncte de rating şi 12.4% cota de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 4.3 puncte de rating și 15.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 2.4 puncte de rating și 9% cotă de piață. Şi la nivelul întregii țări, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor cu 4.5 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 3.2 puncte de rating şi 11.8% cota de piață, dar şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, target pe care a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 21.6% cota de piață, urmat de Pro TV cu 2.4 puncte de rating şi 12.2% cota de piață.

Episodul a debutat într-o notă tensionată, surprinzându-i pe Ana (Karina Jianu) și Alexandru (Vlad Gherman) într-un dialog decisiv, care a deschis posibilitatea unei împăcări între cele două familii. Deși promisiunile au fost făcute, echilibrul a rămas fragil, iar liniștea s-a dovedit a fi doar temporară. Gestul Anei a dus la un moment de aparentă reconciliere, după ce George (Richard Bovnozcki) i-a oferit binecuvântarea lui Alexandru, sugerând că trecutul ar fi putut fi, măcar pentru o clipă, lăsat în urmă.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, relația dintre Sandra (Ada Condeescu) și Mirela (Dana Dembinski) a ajuns într-un punct critic, unde reproșurile și dezamăgirile au culminat cu o decizie radicală, accentuând ruptura dintre cele două. Tensiunile familiale au continuat să crească, conturând tot mai clar impactul alegerilor din trecut asupra prezentului.

Un moment șocant a schimbat complet cursul poveștii chiar în ziua în care Alexandru și Alexia (Rebecca Nicolescu) au decis să își unească destinele. Apariția neașteptată a mamei Lena (Anca Sigartău) a adus la lumină un adevăr care a zguduit din temelii relațiile dintre personaje: Alexandru s-a dovedit a fi fiul ei biologic, o revelație care a rescris complet istoria familiei.

În același timp, Miki (Antonia Crişan) a continuat să caute răspunsuri despre copilul despre care se credea că nu a supraviețuit, iar indiciile tot mai clare au apropiat-o de un adevăr dureros. Întâlnirea cu Mirela a declanșat amintiri puternice, întărindu-i convingerea că trecutul ascunde mai mult decât s-a știut până acum.

Pe un alt plan, Basty (Andrei Aradits) a făcut pași importanți spre schimbare, hotărât să-și repare greșelile înainte de a fi prea târziu. Decizia lui a arătat că, în ciuda trecutului complicat, dorința de a o lua de la capăt a rămas vie.

Finalul episodului a adus un moment dramatic și plin de emoție: Ionuț (Ştefan Iancu) a suferit un șoc puternic și a ajuns de urgență la spital, în comă, lăsând în urmă întrebări dureroase și o tensiune care a ridicat miza pentru episoadele următoare.

Pe măsură ce povestea se apropie de punctul culminant al primei părți a sezonului trei, fiecare decizie, fiecare secret și fiecare confruntare contează mai mult ca niciodată.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21 -54 Urban, Femei 21-54 Urban, Urban si National

Perioada 26 martie 2026