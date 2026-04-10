Ultima difuzare a primei părți a sezonului trei din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Ultimele episoade ale primei părți a sezonului trei a serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

Începând din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă deschide un nou capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate aseară în intervalul 20.30 – 23.34, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.3 puncte de rating și 17.4% cotă de piață, urmate de programul oferit de Pro TV, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 4 puncte de rating şi 16% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 4.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4 puncte de rating și 12.6% cotă de piață.

Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 4.8 puncte de rating şi 18.8% cota de piață, urmat de Pro TV cu 3.8 puncte de rating şi 14.8% cota de piață. Şi la nivelul întregii țări, Antena 1, cu difuzarea serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5 puncte de rating şi 15% cota de piață, urmată de Pro TV cu 4.8 puncte de rating şi 14.4% cota de piață. În minutul de aur, 21.56, peste 1 milion de telespectatori urmăreau povestea de la Antena 1.

Prima parte a sezonului trei din serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat aseară la Antena 1, s-a încheiat cu un episod puternic, marcat de dezvăluiri șocante, decizii radicale și emoții la limită.

Episodul a debutat într-o atmosferă apăsătoare, în centrul căreia s-a aflat dorința lui Constance (Carmen Ionescu) de a scăpa de suferința provocată de boala incurabilă. În același timp, tensiunile din Casa Mincu au escaladat, iar Sandra (Ada Condeescu) a decis că nu mai putea continua să locuiască acolo, confruntarea cu Matei degenerând rapid.

Un nou episod al bolii a adus o mărturisire tulburătoare din partea lui Constance, care a recunoscut că nu știa cine era tatăl lui Matei, aruncând familia într-un nou haos. Situația a fost amplificată de starea critică a lui Ionuț (Ştefan Iancu), medicii anunțând posibilitatea instalării morții cerebrale, veste care a provocat panică și disperare.

În încercarea de a afla adevărul, Matei l-a confruntat pe George (Richard Bovnozcki) și a aflat un secret devastator: acesta a recunoscut că tatăl său îl ucisese pe tatăl lui Matei, iar el îl ajutase.

Pe plan personal, Alexia (Rebecca Nicolescu) și Alexandru (Vlad Gherman) au decis că aveau nevoie de ajutor pentru creșterea lui Ioan, iar Miki (Antonia Crişan) s-a oferit să devină bona copilului, gest care a stârnit reacții puternice, mai ales din partea Anei (Karina Jianu). Tensiunile dintre personaje au continuat să crească, iar Alexia nu a ezitat să-i reamintească Anei cât de mult se schimbase situația în favoarea ei.

În paralel, Tudor (Vlad Udrescu) a decis să plece din țară pentru a-și regăsi echilibrul, în ciuda încercărilor Alinei (Ana Bodea) de a-l face să se răzgândească.

Un moment-cheie al episodului a fost reprezentat de rezultatul testului ADN, care a confirmat că Ioan era copilul lui Miki, schimbând complet dinamica relațiilor.

Finalul a adus însă cea mai mare surpriză: într-un context încărcat de mister, s-a dezvăluit că Olimpia (Alina Chivulescu) era în viață și că aceasta fusese, de fapt, în spatele multor evenimente, răsturnând tot ceea ce se știa despre trecut și despre identitatea surorii geamănă a Victoriei (Alina Chivulescu).

Astfel, ultima difuzare a primei părți a sezonului trei a închis un capitol plin de răsturnări de situație și a lăsat publicul în fața unor întrebări esențiale, pregătind terenul pentru continuarea unei povești în care adevărul și secretele au schimbat definitiv destinele personajelor.