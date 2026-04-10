Ultima difuzare a primei părți a sezonului trei din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență

Ultimele episoade ale primei părți a sezonului trei a serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat aseară pe telespectatori, producţia fiind, din nou, lider detaşat de audiență, pe toate categoriile de public.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Aprilie 2026, 10:06 | Actualizat Vineri, 10 Aprilie 2026, 10:07
Începând din 16 aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă deschide un nou capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate aseară în intervalul 20.30 – 23.34, s-au impus ca lider de audienţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 4.3 puncte de rating și 17.4% cotă de piață, urmate de programul oferit de Pro TV, care în acelasi interval şi la nivelul aceluiaşi target înregistra 4 puncte de rating şi 16% cota de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN înregistrând aici 4.8 puncte de rating și 15.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4 puncte de rating și 12.6% cotă de piață.

Şi la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 4.8 puncte de rating şi 18.8% cota de piață, urmat de Pro TV cu 3.8 puncte de rating şi 14.8% cota de piață. Şi la nivelul întregii țări, Antena 1, cu difuzarea serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a înregistrat 5 puncte de rating şi 15% cota de piață, urmată de Pro TV cu 4.8 puncte de rating şi 14.4% cota de piață. În minutul de aur, 21.56, peste 1 milion de telespectatori urmăreau povestea de la Antena 1.

Prima parte a sezonului trei din serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzat aseară la Antena 1, s-a încheiat cu un episod puternic, marcat de dezvăluiri șocante, decizii radicale și emoții la limită.

Episodul a debutat într-o atmosferă apăsătoare, în centrul căreia s-a aflat dorința lui Constance (Carmen Ionescu) de a scăpa de suferința provocată de boala incurabilă. În același timp, tensiunile din Casa Mincu au escaladat, iar Sandra (Ada Condeescu) a decis că nu mai putea continua să locuiască acolo, confruntarea cu Matei degenerând rapid.

Un nou episod al bolii a adus o mărturisire tulburătoare din partea lui Constance, care a recunoscut că nu știa cine era tatăl lui Matei, aruncând familia într-un nou haos. Situația a fost amplificată de starea critică a lui Ionuț (Ştefan Iancu), medicii anunțând posibilitatea instalării morții cerebrale, veste care a provocat panică și disperare.

În încercarea de a afla adevărul, Matei l-a confruntat pe George (Richard Bovnozcki) și a aflat un secret devastator: acesta a recunoscut că tatăl său îl ucisese pe tatăl lui Matei, iar el îl ajutase.

Pe plan personal, Alexia (Rebecca Nicolescu) și Alexandru (Vlad Gherman) au decis că aveau nevoie de ajutor pentru creșterea lui Ioan, iar Miki (Antonia Crişan) s-a oferit să devină bona copilului, gest care a stârnit reacții puternice, mai ales din partea Anei (Karina Jianu). Tensiunile dintre personaje au continuat să crească, iar Alexia nu a ezitat să-i reamintească Anei cât de mult se schimbase situația în favoarea ei.

În paralel, Tudor (Vlad Udrescu) a decis să plece din țară pentru a-și regăsi echilibrul, în ciuda încercărilor Alinei (Ana Bodea) de a-l face să se răzgândească.

Un moment-cheie al episodului a fost reprezentat de rezultatul testului ADN, care a confirmat că Ioan era copilul lui Miki, schimbând complet dinamica relațiilor.

Finalul a adus însă cea mai mare surpriză: într-un context încărcat de mister, s-a dezvăluit că Olimpia (Alina Chivulescu) era în viață și că aceasta fusese, de fapt, în spatele multor evenimente, răsturnând tot ceea ce se știa despre trecut și despre identitatea surorii geamănă a Victoriei (Alina Chivulescu).

Astfel, ultima difuzare a primei părți a sezonului trei a închis un capitol plin de răsturnări de situație și a lăsat publicul în fața unor întrebări esențiale, pregătind terenul pentru continuarea unei povești în care adevărul și secretele au schimbat definitiv destinele personajelor.

AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri Programul marilor magazine de Paşte. Cumpărături pe ultima sută de metri
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență
Cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, lider absolut de audiență
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de stat. Instanța: „Excluderea unor probe nu echivalează cu nulitatea rechizitoriului”
Călin Georgescu și Horațiu Potra vor fi judecați chiar și fără declarațiile anulate în dosarul loviturii de... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își... Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște Hello Taste
