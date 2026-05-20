Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor

Ana Bodea a impresionat la Cannes într-o rochie spectaculoasă de satin alb, la premiera filmului „Fjord” regizat de Cristian Mungiu. Evenimentul a reunit vedete internaționale și a marcat lansarea primului film în limba engleză al regizorului român.

Ana Bodea a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice

Premiera mondială a filmului regizat de Cristian Mungiu a adus pe covorul roșu o serie de vedete de calibru internațional. Nu doar vedete precum Demi Moore și Sharon Stone au atras atenția camerelor, ci și actorii principali ai peliculei, precum Sebastian Stan și Renate Reinsve, dar și actrița română Ana Bodea.

Ana Bodea joacă în film și face parte din distribuția de excepție a acestuia. Tânăra a oferit o lecție de stil și rafinament într-o rochie de satin albă. Rochia pe care a purtat-o aparține brandului Rhea Costa și are un preț pe măsura frumuseții sale. Conform presei, rochia actriței costă peste 5.000 de lei.

Ținuta este de o eleganță aparte și reprezintă o croială clasică. Aceasta i-a pus în evidență frumusețea naturală și a transformat-o pe Ana într-una dintre cele mai apreciate prezențe de pe covorul roșu. Ținuta a amintit de frumusețea zeițelor din Grecia Antică.

Pe covorul roșu s-au aflat și alți actori de renume, printre care Sebastian Stan. Actorul româno-american a fost însoțit de partenera sa de viață, Annabelle Wallis. Alături de ei au fost și alți actori precum Demi Moore, Sharon Stone și Daisy Edgar-Jones.

„Fjord”, primul film în limba engleză al lui Cristian Mungiu

„Fjord” este primul film în limba engleză din cariera lui Cristian Mungiu și marchează o etapă importantă pentru regizorul român. Acesta a fost laureat în trecut cu premiul Palme d’Or pentru capodopera sa „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Filmul spune povestea familiei Gheorghiu, formată dintr-un tată român și o mamă norvegiancă. Familia decide să se mute împreună cu copiii lor într-un sat izolat din Norvegia, locul natal al mamei. Însă viața lor se transformă rapid într-un adevărat coșmar, când autoritățile locale suspectează posibile cazuri de abuz asupra copiilor. Întreaga familie ajunge în centrul unei anchete sociale și juridice de proporții.

Filmul a primit 10 minute de ovații în picioare după premiera de la Festivalul de Film de la Cannes. Din distribuție fac parte: Sebastian Stan, Renate Reinsve, Ana Bodea, Lisa Carlehed, Ellen Dorrit Petersen, Lisa Loven Kongsli și Henrikke Lund-Olsen.