Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă”

Cristi din Banat a surprins din nou pe internet cu o apariție neobișnuită: o rochie colorată, perucă și pălărie de vară. Artistul a stârnit reacții puternice online, documentându-și aparițiile și activitățile din ultimele zile, inclusiv vizita la biserică.

Cristi din Banat a atras privirile tuturor cu cea mai recentă ținută a sa. Artistul a îmbrăcat o rochie colorată și a ieșit astfel pe stradă. Nu numai că a ales o rochie îndrăzneață, dar și-a asortat ținuta cu o perucă și o pălărie. Apariția sa i-a amuzat pe urmăritorii din mediul online.

Cristi din Banat nu se oprește cu aparițiile surprinzătoare. Imaginile cu el au stârnit o mulțime de reacții în mediul online. Artistul a purtat această ținută pentru a se distra și a scris pe internet cum se distrează.

„Băi, de când m-am mutat la oraș, parcă mi s-a schimbat tot: viața, vibe-ul, tot! Ieri noapte m-am gândit să fac o ieșire la club și, credeți-mă, sunt pregătit! Vara e aici, m-am îmbrăcat lejer, chic, ca o zeiță. O să mă vadă toți și o să zică: «Wow!». Ce ziceți, o să atrag priviri?”, a spus Cristi din Banat în mediul online.

În imagini, acesta apare în rochie, cu perucă, dar și cu o pălărie de vară. Ulterior, a postat din nou o fotografie în aceeași ținută, în timp ce se dădea cu ruj. În descrierea imaginii, Cristi din Banat a scris că „pleacă puțin la plimbare”.

Cristi din Banat a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe imagini în care și-a documentat activitatea din ultimele zile. Acesta a îmbrăcat din nou ținuta, și-a luat pălăria, iar apoi a plecat la biserică, după cum a scris chiar el în mediul online.

Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă”

„Astăzi e luni și am mers la biserică, căci nu era aglomerație și am putut să fiu în discreție, fără să mă simt în centrul atenției. Oamenii de acolo, împreună cu preotul, au văzut intențiile mele bune și m-au lăsat în pace să aprind câteva lumânări pentru sănătatea noastră. Dacă eram în România, cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă și m-ar fi dat afară din biserică”, a mai spus acesta.

Fanii artistului i-au comentat intens în mediul online. Cristi din Banat continuă să își surprindă publicul prin apariții neconvenționale și pline de spectacol, transformând fiecare ieșire într-un moment viral în mediul online.