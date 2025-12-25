Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Alina între viață și moarte! Basty este urmărit de presă în spital

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, medicii dau un verdict devastator: Alina nu mai are șanse de supraviețuire, sistemul ei imunitar fiind mult prea slăbit. În timp ce familia se confruntă cu una dintre cele mai grele clipe, presa apare la spital și îl ia pe Basty în vizor, transformând drama personală într-un spectacol public.

Joi, 25.12.2025, 21:30