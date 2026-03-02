Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul

Chefi la cuțite sezonul 17 a început în forță cu o probă de gătit savuroasă, condimentată cu doze generoase de adrenalină. Descoperă cine a câștigat amuleta în prima ediție din acest sezon, din data de 2 martie 2026.

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a adus, în ediția din 2 martie 2026, prima întrecere pentru amuletă a chefilor! Alexandru Sautner, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost luați prin surprindere de proba pregătită de Irina Fodor, iar confruntarea afost una savuroase, condimentată din plin cu doze generoase de adrenalină. Nu e ușor să gătești cu cronometrul pornit, dar cine să o facă mai bine dacă nu îndrăgiții noștri jurați? Descoperă în rândurile de mai jos ce au avut de gătit, dar și cine a câștigat amuleta în prima ediție din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite, din 2 martie 2026.

Cine a câștigat prima amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, ediția din 2 martie 2026. Ce verdict a dat Raluca Bădulescu

Prima ediție din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță pentru cei patru jurați! Revederea a fost dulce, dar liniștea s-a terminat de îndată ce Irina Fodor a anunțat prima confruntare a chefilor pentru amuletă!

„Regula cu echipele rămâne la fel: în funcție de punctajul amuletelor, echipele vor avea șapte, șase, cinci sau patru concurenți”, a zis Irina Fodor.

„Atunci trebuie să ne luptăm pentru puncte”, a fost concluzia trasă de Richard Abou Zaki.

„Amuletele stârnesc acea latură diabolică din noi. Am face orice ca să le câștigăm fiindcă ne aduc un avantaj incomensurabil, ai vrea să le ai pe toate”, a zis Orlando Zaharia.

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17, 2 martie 2025. Cum a evoluat Ștefan Turian în meseria de bucătar: De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele!

„Dragilor, prima amuletă din sezonul 17, care este spectaculos și savuros! Vreau să știu cu ce vreți să începem!”, a zis Irina Fodor, care a fost rugată de jurați să dezvăluie ce amuletă a pus la bătaie.

Surpriza a fost una de proporții, la premiera Chefi la cuțite sezonul 17, atunci când s-a citit avantajul: „Ai puterea să îți alegi singur avantajul acestei amuletei! Poți alege din toate cele cunoscute de până acum, dar trebuie s-o dezvălui azi! (Bombele nu sunt disponibile)”.

Verdictul este dat de Raluca Bădulescu, vedeta fiind cea care a anunțat ulterior cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Tema de gătit nu a fost deloc simplă: chefii au fost puși să gătească patru preparate preferate de vedetă!

Mie mi-a plăcut toată viața și o să îmi placă mereu musacaua! Îmi amintesc de toate vacanțele petrecute cu Florin în Italia. Paste! Ce banalitate pot să spun eu în această splendidă seară, la televizor, decât carbonara?! Să vă dați, să mă bag sub masă, îmi e rușine. Eu acasă mănânc paste cu brânză, alea simple. O să zic ceva imprevizibil acum: involtini! Îmi era rușine să zic piept de pui la grătar sau șnițel. Eu acasă mănânc acasă direct din caserolă. Pot să mănânc direct din caserolă? Și Asia, iubirea noastră. Hai noodles cu ceva!”, a dezvăluit Raluca Bădulescu.

S-au dat patru plicuri, fiecare jurat a tras un plic și s-a ales cu un preparat. Chef Richard Abou Zaki s-a ales cu involtini de pui, Chef Ștefan Popescu s-a ales cu noodles cu carne și legume, Chef Alexandru Sautner a primit paste carbonara, iar Chef Orlando Zaharia a primit musacaua, la primul joc de amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 2 martie 2026.

Fără să mai stea pe gânduri, jurații s-au apucat rapid de treabă și au încercat să dea un plus de savoare acestor preparate ce au părut simple la prima vedere. Totuși, ca să demonstrezi că meriți amuleta, dar și să te întreci cu alți trei chefi extraordinar de buni, e nevoie să faci un preparat cu adevărat deosebit!

Și-au pus la bătaie experiența, secretele, imaginația și o suită întreagă de ingrediente delicioase.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea ce a fost făcută de simpatica Raluca Bădulescu. Emoțiile au fost mari și au așteptat cu nerăbdare să afle cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Nu doar preparatele au fost delicioase, ci și reacțiile vedetei, atunci când a savurat fiecare preparat în parte!

„Cu ochiul apreciez tot, trebuie să zic că e plating impecabil, nu? Așa trebuie să zic. Ochiul e foarte încântat!”, a zis Raluca Bădulescu.

„Eu sunt subtilă ca o drujbă, nu știu cum o să reușesc să fiu subtilă la degustare?”, a mai zis vedeta, când a aflat că nu are voie să se exteriorizeze când degustă.

După ce i-a „fiert” din plin pe cei patru chefi, vedeta a venit în platou și a anunțat cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Trei puncte au mers la pastele carbonara, pastele pregătite de Sautner, patru puncte au mers la involtini, adică la Richard Abou Zaki, cinci puncte și amuleta au mers la noodles, rețeta lui Ștefan Popescu, iar Orlando Zaharia a primit 2 puncte pentru rețeta de musaca.

Nu uita că poți vedea toate sezoanele Chefi la cuțite integral pe AntenaPLAY!