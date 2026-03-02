Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul

Chefi la cuțite, 2 martie 2026. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 17. Raluca Bădulescu a dat verdictul

Chefi la cuțite sezonul 17 a început în forță cu o probă de gătit savuroasă, condimentată cu doze generoase de adrenalină. Descoperă cine a câștigat amuleta în prima ediție din acest sezon, din data de 2 martie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Martie 2026, 23:12 | Actualizat Luni, 02 Martie 2026, 23:13

Noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite a adus, în ediția din 2 martie 2026, prima întrecere pentru amuletă a chefilor! Alexandru Sautner, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au fost luați prin surprindere de proba pregătită de Irina Fodor, iar confruntarea afost una savuroase, condimentată din plin cu doze generoase de adrenalină. Nu e ușor să gătești cu cronometrul pornit, dar cine să o facă mai bine dacă nu îndrăgiții noștri jurați? Descoperă în rândurile de mai jos ce au avut de gătit, dar și cine a câștigat amuleta în prima ediție din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite, din 2 martie 2026.

Cine a câștigat prima amuletă de la Chefi la cuțite sezonul 17, ediția din 2 martie 2026. Ce verdict a dat Raluca Bădulescu

Prima ediție din sezonul 17 al emisiunii Chefi la cuțite a început în forță pentru cei patru jurați! Revederea a fost dulce, dar liniștea s-a terminat de îndată ce Irina Fodor a anunțat prima confruntare a chefilor pentru amuletă!

„Regula cu echipele rămâne la fel: în funcție de punctajul amuletelor, echipele vor avea șapte, șase, cinci sau patru concurenți”, a zis Irina Fodor.

„Atunci trebuie să ne luptăm pentru puncte”, a fost concluzia trasă de Richard Abou Zaki.

„Amuletele stârnesc acea latură diabolică din noi. Am face orice ca să le câștigăm fiindcă ne aduc un avantaj incomensurabil, ai vrea să le ai pe toate”, a zis Orlando Zaharia.

Citește și: Chefi la cuțite | Sezonul 17, 2 martie 2025. Cum a evoluat Ștefan Turian în meseria de bucătar: De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele!

„Dragilor, prima amuletă din sezonul 17, care este spectaculos și savuros! Vreau să știu cu ce vreți să începem!”, a zis Irina Fodor, care a fost rugată de jurați să dezvăluie ce amuletă a pus la bătaie.

Surpriza a fost una de proporții, la premiera Chefi la cuțite sezonul 17, atunci când s-a citit avantajul: „Ai puterea să îți alegi singur avantajul acestei amuletei! Poți alege din toate cele cunoscute de până acum, dar trebuie s-o dezvălui azi! (Bombele nu sunt disponibile)”.

Verdictul este dat de Raluca Bădulescu, vedeta fiind cea care a anunțat ulterior cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Tema de gătit nu a fost deloc simplă: chefii au fost puși să gătească patru preparate preferate de vedetă!

Mie mi-a plăcut toată viața și o să îmi placă mereu musacaua! Îmi amintesc de toate vacanțele petrecute cu Florin în Italia. Paste! Ce banalitate pot să spun eu în această splendidă seară, la televizor, decât carbonara?! Să vă dați, să mă bag sub masă, îmi e rușine. Eu acasă mănânc paste cu brânză, alea simple. O să zic ceva imprevizibil acum: involtini! Îmi era rușine să zic piept de pui la grătar sau șnițel. Eu acasă mănânc acasă direct din caserolă. Pot să mănânc direct din caserolă? Și Asia, iubirea noastră. Hai noodles cu ceva!”, a dezvăluit Raluca Bădulescu.

S-au dat patru plicuri, fiecare jurat a tras un plic și s-a ales cu un preparat. Chef Richard Abou Zaki s-a ales cu involtini de pui, Chef Ștefan Popescu s-a ales cu noodles cu carne și legume, Chef Alexandru Sautner a primit paste carbonara, iar Chef Orlando Zaharia a primit musacaua, la primul joc de amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite, ediția din 2 martie 2026.

Fără să mai stea pe gânduri, jurații s-au apucat rapid de treabă și au încercat să dea un plus de savoare acestor preparate ce au părut simple la prima vedere. Totuși, ca să demonstrezi că meriți amuleta, dar și să te întreci cu alți trei chefi extraordinar de buni, e nevoie să faci un preparat cu adevărat deosebit!

Și-au pus la bătaie experiența, secretele, imaginația și o suită întreagă de ingrediente delicioase.

Când farfuriile au fost gata, acestea au fost trimise la degustarea ce a fost făcută de simpatica Raluca Bădulescu. Emoțiile au fost mari și au așteptat cu nerăbdare să afle cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17. Nu doar preparatele au fost delicioase, ci și reacțiile vedetei, atunci când a savurat fiecare preparat în parte!

„Cu ochiul apreciez tot, trebuie să zic că e plating impecabil, nu? Așa trebuie să zic. Ochiul e foarte încântat!”, a zis Raluca Bădulescu.

„Eu sunt subtilă ca o drujbă, nu știu cum o să reușesc să fiu subtilă la degustare?”, a mai zis vedeta, când a aflat că nu are voie să se exteriorizeze când degustă.

După ce i-a „fiert” din plin pe cei patru chefi, vedeta a venit în platou și a anunțat cine a câștigat amuleta în ediția din 2 martie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 17.

Trei puncte au mers la pastele carbonara, pastele pregătite de Sautner, patru puncte au mers la involtini, adică la Richard Abou Zaki, cinci puncte și amuleta au mers la noodles, rețeta lui Ștefan Popescu, iar Orlando Zaharia a primit 2 puncte pentru rețeta de musaca.

colaj foto cu irina fodor si raluca badulescu la chefi la cutite
+19
Mai multe fotografii

Nu uita că poți vedea toate sezoanele Chefi la cuțite integral pe AntenaPLAY!

Diseară, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea amu...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Observatornews.ro Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50% Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
Antena 3 Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Citește și
Diseară, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la degustarea amuletei
Diseară, premiera sezonului 17 Chefi la cuțite. Jurații gătesc în casă nouă, iar Raluca Bădulescu vine la...
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards
Covorul roșu de la Premiile Actorilor 2026. Cum au impresionat vedetele la evenimentul cunoscut anterior ca SAG Awards Catine.ro
Premieră istorică la Chefi la cuțite: unul dintre cei mai influenți Chefi din lume, cu 3 stele Michelin, vine la o jurizare cheie
Premieră istorică la Chefi la cuțite: unul dintre cei mai influenți Chefi din lume, cu 3 stele Michelin, vine la...
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano
Serenay Sarıkaya și Mert Demir s-au reîntors în Turcia. Au participat la Săptămâna Modei de la Milano Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un incident
Trei avioane americane F-15 au fost doborâte în Kuweit de apărarea antiaeriană a acestei țări. SUA: A fost un... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din Marea Neagră
Chimcomplex, ultimul gigant chimic românesc, răpus de explozia prețurilor. Nu mai avem industrie pentru gazul din... Jurnalul
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj
Bryan Adams – Roll with the Punches, un reper al rockului mondial, live la Cluj Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni Observator
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism
Proprietățile ceaiului din frunze de avocado. Ce modificări poate aduce în organism MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x