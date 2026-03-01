Jurata Eurovision România 2026 a dezvăluit câte rochii va purta la nunta cu Victor Cornea. Iată ce amănunte a oferit Andreea Bălan!

Câte rochii va schimba Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea: „Una este ca de păpușă”. Cum va arăta artista în ziua cea mare | Captură Instagram

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în urmă cu un an și au anunțat că nunta lor va avea loc pe 10 mai 2026, într-o locație de vis, pe malul lacului Buftea.

Cei doi viitori miri și-au ales nașii de cununie, aranjamentele florale, dar și dansul mirilor, fiind acum pe ultima sută de metri cu pregătirile pe care le mai au de făcut. De asemenea, Andreea Bălan a ales ținutele pe care le va îmbrăca în ziua în care va păși spre altar alături de Victor Cornea.

Ce rochii va purta Andreea Bălan la nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan este cunoscută de o țară întreagă. Este artistă, dansatoare și vedetă de televiziune, cu o carieră de succes care se întinde pe mulți ani. Se menține în formă maximă, având aceeași greutate ca la 20 de ani.

Ziua cea mare se apropie cu pași reprezi, iar Andreea Bălan este vigilentă. Artista știe cum va arăta evenimentul fabulos și a ales deja ținutele pe care le va îmbrăca la nunta cu Victor Cornea. Vedeta are pregătite trei rochii, fiecare pentru un moment cheie al zilei.

„Am o rochie pentru ceremonie, o rochie pentru vals și încă una pentru momentul tortului. Trei rochii. Una este tip sirenă, una este ca de păpușă, pentru vals, iar a treia este scurtă”, a dezvăluit Andreea Bălan pentru click.ro, citată de Fanatik.

Andreea Blan, despre Victor Cornea: „Este prima lui nuntă”

Andreea Bălan a mai dezvăluit că are oameni specializați care se ocupă de organizare, așa că se așteaptă ca totul să fie foarte bine. În plus, Victor Cornea este foarte fericit, emoționat și nerăbdător.

„Pentru ca nunta să fie perfectă, o să am grijă să port tocuri mici, ca să nu mă doară spatele. Trebuie să stai multe ore în picioare, să dansezi și să fii printre invitați. La asta o să fiu atentă. În rest, totul va fi foarte bine, pentru că am oameni specializați care se ocupă de organizare. Victor este fericit, emoționat și nerăbdător. Este prima lui nuntă. Doamne ajută! E foarte frumos când oamenii se iubesc și construiesc împreună lucruri frumoase. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât”, a adăugat Andreea Bălan pentru click.ro, potrivit sursei citate mai sus.

Artista a mai dezvăluit că Victor Cornea a simțit că ea este aleasa, numind-o „wife” de fiecare dată când îl însoțea la turnee.

Andreea Bălan a declarat că vrea să poarte numele de familie al lui Victor Cornea, însă nu va renunța la numele care a consacrat-o în industria muzicală.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a dezvăluit ea.