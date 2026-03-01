Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor

Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor

Patru semne zodiacale sunt de neoprit pentru restul anului 2026. Iată cine sunt nativii cărora viața le surâde pe toate planurile!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 09:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 15:58
Galerie
Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor | Shutterstok

Aceste zodii au trecut prin numeroase provocări în ultimii ani, însă a venit și rândul lor la fericire.

Patru zodii sunt de neoprit până la finalul anului 2026

Vor culege roadele muncii lor și nu se vor opri până nu își vor atinge obiectivele.

Rac

Articolul continuă după reclamă

Rac, cu atât de multă energie pozitivă în semnul dumneavoastră, sunteți de neoprit pentru restul anului 2026. Potrivit astrologilor, Jupiter, planeta norocului și a bunăstării, se află în semnul dumneavoastră, așa că veți avea rezultate impresionante în tot ceea ce vă propuneți.

Astrele arată că în 2026 nu există nimic care să se pună între dumneavoastă și succesul pe care îl meritați. Datorită alinierii planetelor, puteți simți că sunteți aproape de împlinirea scopului în viață. Pregătiți-vă pentru mult succes și vindecare, mai ales după ce Saturn intră în casa a zecea a carierei, la mijlocul lunii februarie, moment în care rănile din copilărie legate de figurile de autoritate încep să se vindece, potrivit yourtango.com.

Citește și: Patru zodii vor avea parte de un nou început din 15 februarie 2026. Nativii vor plânge de fericire

Vărsător

Anul acesta experimentați un eveniment astrologic rar care vă face de neoprit. Potrivit astrologilor, „Nodul Nord intră în semnul dumneavoastră în iulie 2026 pentru 18 luni”, un tranzit care se întâmplă „doar o dată la 18 ani”. Deoarece această aranjare astrală reprezintă locul unde vă simțiți „cel mai aliniat”, anul acesta simțiți în sfârșit ce trebuie să faceți ca să ajungeți acolo unde vă doriți.

De la o senzație mai mare de putere până la mai multă influență, vă puteți aștepta la un sentiment mai puternic de comunitate și la evoluții pozitive în relații. De la prietenii, la relații romantice și parteneriate de afaceri, totul se schimbă în bine anul acesta. Așadar, dacă ați sperat să fiți remarcat, fiți pregătit: darurile pe care le-ai ținut ascunse sunt gata să fie văzute de lume.

Leu

Leu, 2026 este pentru dumneavoastră un „an de smarald”, ceea ce vă face de neoprit pe tot parcursul anului. Jupiter intră în semnul dumneavoastră la sfârșitul lunii iunie, aducând noroc și abundență pentru restul anului. Veți fi perceput ca un mentor al înțelepciunii în această perioadă. Acest lucru vă ajută nu doar personal, ci și în relații, unde „veți avea o expansiune majoră”, potrivit sursei citate mai sus.

2026 este anul succesului, al atenției și al prosperității. Potrivit astrologilor, „veți avea parte de experiențe extrem de spirituale, în care lucrurile se vor întâmpla într-un mod aproape miraculos”.

Citește și: Care sunt cele 3 zodii care au parte de o vară plină de câștiguri colosale în 2026. Acești nativi se vor umple de bani și fericire

Capricorn

2026 reprezintă anul în care „vă construiți casa” și „redefiniți ce înseamnă succesul pentru dumneavoastră”.

Deși nu sunteți străin de muncă și sunteți o persoană perseverentă, în loc să vă investiți toată energia doar în aspectele profesionale, „vă reconstruiți fundația vieții. Totul este rescris pe o bază mai curată și mai nouă”, arată astrologii, potrivit yourtango.com.

Cele patru zodii care sunt de neoprit până la finalul anului 2026. Cine sunt preferații astrelor
+5
Mai multe fotografii

Orice începeți acum va avea un impact de durată pentru anii ce vor urma. Odată cu intrarea lui Saturn în casa a patra, așteptați-vă ca ideile de afaceri sau proiectele imobiliare să prindă cu adevărat avânt. În plus, anul acesta este excelent și pentru căsătorie, deoarece Jupiter se află în casa a șaptea, aducând noroc suplimentar în relații. Dacă ați visat la succes financiar și în iubire, 2026 este anul în care veți străluci și în care nimic nu vă mai ține pe loc.

Horoscop zilnic 2 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să...
Înapoi la Homepage
AS.ro Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Observatornews.ro O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Antena 3 VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
SpyNews Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania | Sezonul 9 e acum în AntenaPLAY.Vezi cum începe testul suprem pentru cele 5 cupluri care au acceptat cea mai intensă provocare a vieții lor. Ai primele 3 episoade disponibile.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Horoscop zilnic 2 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 2 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 2 martie 2026. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine.ro
Horoscop zilnic 1 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 1 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat
Artistul RBD care a fost internat într-o clinică de reabilitare. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit... Elle
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este izbitoare
Adriana Bahmuțeanu, apariție rară alături de fostul său cumnat! Asemănarea dintre el și Silviu Prigoană este... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare
Muffins cu brânză și urzici. Gustări aromate și hrănitoare HelloTaste.ro
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei Antena3.ro
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Numerologie: Ce culoare are aura ta, în funcție de anul nașterii
Numerologie: Ce culoare are aura ta, în funcție de anul nașterii Jurnalul
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează din nou un cuplu?
Iulia Albu și Mike, apariție surpriză la un eveniment monden. Relația lor ridică semne de întrebare. Formează... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul Observator
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular
Ce provoacă presiunea în spatele ochilor. Cum apare acest simptom ocular MediCOOL
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți
Pesto de urzici cu nuci. Rețeta unui sos vibrant și plin de nutrienți HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași
Cum să gestionezi factorii declanșatori emoționali în 5 pași DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută
Aplicația Anului pe iPhone. Cum funcționează Tiimo și la ce ajută UseIT
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post
Chiftele din cartofi cu morcovi și mazăre, pentru gustări de post Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x