Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Ana neagă că ar fi publicat articolul despre Basty și Damian! Pe cine bănuiește Tudor

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Basty și Damian află despre articolul din presă în care sunt acuzați de trafic de copii, iar Ana jură că nu ea se află în spatele dezvăluirii. Tudor începe să suspecteze că Alexandru ar putea fi autorul, însă Ana susține că singurul om cu acces la informații era Robert, acum mort. Situația ia o turnură neașteptată când Ana primește un mesaj vocal chiar de la el.

Joi, 25.12.2025, 20:44