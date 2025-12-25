Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Certuri, reproșuri și lacrimi! Alexia decide să plece de acasă cu Alexandru

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Alexia și Victoria ajung la o confruntare dureroasă, în care reproșurile ies la suprafață. Alexia îi spune Victoriei că nu este mama ei și că nu îi pasă de ea, în timp ce Victoria îi amintește toate momentele în care a fost alături, a crescut-o și a ales-o ca pe propriul copil. Deși recunoaște aceste lucruri, Alexia mărturisește că mereu a simțit-o rece și distantă. Copleșită, decide să plece de acasă, în ciuda opoziției lui George.

Joi, 25.12.2025, 22:15