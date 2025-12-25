Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Planul Alexiei de a pleca este dat peste cap! Alexandru o dezamăgește și el

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Victoria realizează că, dacă îi va interzice Alexiei să plece, riscă să o piardă de tot. Într-o decizie dureroasă, îl roagă pe Alexandru să nu îi facă rău și acceptă plecarea fetei. Însă lucrurile nu mai merg cum spera Alexia: Alexandru nu a mai venit să o ia, iar planurile și așteptările ei sunt complet date peste cap.

Joi, 25.12.2025, 23:00