Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 17, 25 decembrie 2025. Sandra îl acuză pe Matei că a orchestrat totul și a publicat articolul defăimător

În episodul 17 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, Ana ascultă mesajul vocal de la Robert, care spune că un coleg de-ai lui a publicat articolul, deci este cineva care mai avea acces la informații. Alina leșină în spital atunci când află de articolul despre tatăl ei, iar Toby îl cheamă pe Basty de urgență. Sandra se duce la Matei și în confruntă, acuzându-l că el a publicat articolul pentru a îl pune la pământ pe Basty și pentru a o face pe ea să se întoarcă la el.

Joi, 25.12.2025, 21:00