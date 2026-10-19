Momente amuzante la „Asia Express”, în timpul probei de kung fu din China! Alex Gîlcă a făcut o remarcă neașteptată la adresa lui Valerie, în timp ce concurenții încercau să învețe mișcările specifice artelor marțiale.

Alex Gîlcă, replică savuroasă pentru Valerie, la Asia Express! Ce i-a spus în timpul probelor de Kung Fu | antena 1

Proba le-a pus răbdarea la încercare, însă nu au lipsit glumele și replicile savuroase.

Alex Gîlcă, replică savuroasă pentru Valerie, la Asia Express!

În timp ce participanții se străduiau să execute corect exercițiile și să se sincronizeze, Alex a făcut o declarație care a atras atenția. Acesta i-a spus lui Valerie: „Dacă erai tu o călugăriță, eram mort de 3 ani jumate”.

Replica sa a venit în timpul provocării în care concurenții au fost nevoiți să învețe mai multe stiluri de kung fu și să reproducă mișcările demonstrate de instructori. Atmosfera a fost una plină de energie, dar și de momente în care oboseala și căldura și-au spus cuvântul.

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Raluca Bădulescu s-a numărat printre concurentele care au resimțit din plin efortul fizic. Îmbrăcată într-un trening gros, vedeta s-a plâns de dificultatea exercițiilor și de numărul mare de mișcări pe care trebuia să le rețină. „Du-te dracului cu sporturile!”, a exclamat aceasta, după ce a ajuns deja la al șaptelea cartonaș.

Nici Loredana nu a avut parte de o misiune ușoară. Aceasta a recunoscut că îi era greu să execute anumite mișcări, în timp ce alți concurenți au reușit să se descurce mai bine. Alexuc și Torje au primit plicul din prima, după ce au demonstrat că au reușit să îndeplinească cerințele probei.

Mirela Vaida și Oana și-au dat seama că autostopul va fi dificil când i-au văzut pe Valerie și Alex așteptând

După provocarea de kung fu, concurenții au trebuit să se pregătească pentru următoarea etapă a competiției: autostopul. Pentru Mirela Vaida și Oana, situația nu părea deloc încurajatoare atunci când au văzut că Valerie și Alex încă așteptau să găsească o mașină.

Experiența i-a făcut să își dea seama că drumul până la următoarea destinație ar putea fi mai complicat decât se așteptau. În cadrul competiției, autostopul poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când echipele sunt obosite după probele fizice și trebuie să găsească rapid o soluție pentru a continua cursa.

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Alex a remarcat și el dificultatea momentului, spunându-i Mirelei că ziua respectivă se anunța una grea la autostop.

După efortul depus la antrenamentul de kung fu, concurenții au fost nevoiți să își adune din nou energia și să continue aventura. Rămâne de văzut cine a reușit să găsească primul transport și ce surprize le-a mai rezervat cursa din China participanților de la „Asia Express”.