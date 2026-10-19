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Alexuc și Torje au luat-o înaintea celorlalți la Asia Express! Cum au reușit să înceapă primii a doua probă

Alexuc și Torje au dat dovadă de rapiditate și pricepere în prima probă la Asia Express. Astfel, au reușit să ajungă primii la cea de-a doua provocare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 20:24 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 22:41
Alexuc și Torje au luat-o înaintea celorlalți la Asia Express! Cum au reușit să înceapă primii a doua probă | antena 1
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Alexuc și Torje au fost prima echipă care a ajuns la steagul Asia Express și a început cea de-a doua probă din competiție. După ce au găsit reperul în parc, cei doi s-au putut concentra asupra noii provocări, în timp ce alte echipe încă încercau să își găsească drumul. Pentru unii concurenți, însă, traseul s-a dovedit mult mai complicat, iar presiunea cursei a dus chiar la discuții aprinse.

Alexuc și Torje au găsit steagul și au intrat primii în a doua probă

După ce au descoperit steagul în parc, Alexuc și Torje au devenit prima echipă care a început a doua misiune. Torje a dat de înțeles că era pregătit să se implice în provocare și a spus: „Fac eu mișcările”.

Proba a venit cu noi cerințe pentru concurenți, iar Torje a ajuns să se costumeze în Regele Maimuță. Într-o competiție în care fiecare etapă presupune provocări diferite, găsirea rapidă a steagului le-a permis celor doi să treacă mai repede la următoarea misiune.

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În același timp, Raluca Bădulescu a vorbit despre emoția pe care a simțit-o în momentul în care a văzut steagul. „Senzația aia când vezi steagul, e totul”, a spus aceasta, descriind cât de important era pentru ea să ajungă la reperul căutat.

Connie a observat, la rândul său, că pe Raluca o prinseseră competiția și bucuria de a vedea steagul. Entuziasmul vedetei a venit și în contextul în care aceasta simțea că, în sezonul trecut, nu se implicase suficient de mult.

Loredana și Ana s-au rătăcit și au ajuns să se certe

În timp ce Alexuc și Torje treceau deja la a doua probă, Loredana și Ana se confruntau cu probleme pe traseu. Cele două nu reușiseră să găsească steagul, iar Loredana a recunoscut că echipa se rătăcise.

„Ne-am rătăcit, e clar. Steagul, eu nu l-am văzut”, a spus concurenta, vizibil nemulțumită de situație.

Frustrarea acumulată a dus la un schimb de replici tensionat între cele două, care au început să țipe una la alta. „Mă căpiezi!”, a fost una dintre replicile rostite în timpul disputei.

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Presiunea competiției și-a spus cuvântul

Diferențele dintre echipe au devenit evidente: în timp ce Alexuc și Torje se pregăteau deja pentru provocare, Loredana și Ana încercau să depășească momentul dificil. Găsirea steagului era esențială pentru continuarea traseului, iar întârzierea a amplificat tensiunile.

Astfel, cea de-a doua probă de la Asia Express a început diferit pentru concurenți: Alexuc și Torje au pornit primii, în timp ce alte echipe au avut de gestionat dezorientarea, emoțiile și presiunea unei curse în care fiecare moment conta.

Loredana și Ana au răbufnit la Asia Express! Cele două au început să țipe una la alta: „Mă căpiezi!”...

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