Alexuc și Torje au dat dovadă de rapiditate și pricepere în prima probă la Asia Express. Astfel, au reușit să ajungă primii la cea de-a doua provocare.

Alexuc și Torje au luat-o înaintea celorlalți la Asia Express! Cum au reușit să înceapă primii a doua probă | antena 1

Alexuc și Torje au fost prima echipă care a ajuns la steagul Asia Express și a început cea de-a doua probă din competiție. După ce au găsit reperul în parc, cei doi s-au putut concentra asupra noii provocări, în timp ce alte echipe încă încercau să își găsească drumul. Pentru unii concurenți, însă, traseul s-a dovedit mult mai complicat, iar presiunea cursei a dus chiar la discuții aprinse.

Alexuc și Torje au găsit steagul și au intrat primii în a doua probă

După ce au descoperit steagul în parc, Alexuc și Torje au devenit prima echipă care a început a doua misiune. Torje a dat de înțeles că era pregătit să se implice în provocare și a spus: „Fac eu mișcările”.

Proba a venit cu noi cerințe pentru concurenți, iar Torje a ajuns să se costumeze în Regele Maimuță. Într-o competiție în care fiecare etapă presupune provocări diferite, găsirea rapidă a steagului le-a permis celor doi să treacă mai repede la următoarea misiune.

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În același timp, Raluca Bădulescu a vorbit despre emoția pe care a simțit-o în momentul în care a văzut steagul. „Senzația aia când vezi steagul, e totul”, a spus aceasta, descriind cât de important era pentru ea să ajungă la reperul căutat.

Connie a observat, la rândul său, că pe Raluca o prinseseră competiția și bucuria de a vedea steagul. Entuziasmul vedetei a venit și în contextul în care aceasta simțea că, în sezonul trecut, nu se implicase suficient de mult.

Loredana și Ana s-au rătăcit și au ajuns să se certe

În timp ce Alexuc și Torje treceau deja la a doua probă, Loredana și Ana se confruntau cu probleme pe traseu. Cele două nu reușiseră să găsească steagul, iar Loredana a recunoscut că echipa se rătăcise.

„Ne-am rătăcit, e clar. Steagul, eu nu l-am văzut”, a spus concurenta, vizibil nemulțumită de situație.

Frustrarea acumulată a dus la un schimb de replici tensionat între cele două, care au început să țipe una la alta. „Mă căpiezi!”, a fost una dintre replicile rostite în timpul disputei.

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Presiunea competiției și-a spus cuvântul

Diferențele dintre echipe au devenit evidente: în timp ce Alexuc și Torje se pregăteau deja pentru provocare, Loredana și Ana încercau să depășească momentul dificil. Găsirea steagului era esențială pentru continuarea traseului, iar întârzierea a amplificat tensiunile.

Astfel, cea de-a doua probă de la Asia Express a început diferit pentru concurenți: Alexuc și Torje au pornit primii, în timp ce alte echipe au avut de gestionat dezorientarea, emoțiile și presiunea unei curse în care fiecare moment conta.