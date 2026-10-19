Mirela Retegan, dezvăluiri rare despre numărul de kilograme. Ce a spus concurenta de la Asia Express: „Am fost grasă...”

Mirela Retegan a vorbit despre lupta cu kilogramele în plus și felul în care s-a schimbat după ce a slăbit. Ce dezvăluiri a făcut după ediția 25 din Asia Express.

Mirela Retegan a vorbit deschis despre unul dintre cele mai sensibile subiecte din viața sa: lupta cu kilogramele în plus și felul în care și-a perceput corpul de-a lungul timpului. Concurenta de la Asia Express a participat la jocul pentru amuletă alături de fiica sa, Maya, iar una dintre probe a pus-o față în față cu o provocare personală: cântărirea participanților.

Mirela Retegan, dezvăluiri rare despre numărul de kilograme

Vedeta a mărturisit că, timp de mulți ani, greutatea a reprezentat o sursă de nemulțumire și un subiect dificil pentru ea. Experiențele din trecut și-au pus amprenta asupra felului în care se raportează la propriul corp, iar proba din competiția de pe Drumul Mătăsii a scos la iveală amintiri și emoții pe care nu le-a uitat.

„Am fost grasă trei sferturi din viața mea. Și nu mă alint. Între 30 și 40 de ani nu am reușit să cobor sub 85 de kilograme. Așa că imaginea mea e una deformată în legătură cu acest aspect. Maya mi-a spus că în engleză există o expresie pentru asta: «body dysmorphia»”, a povestit Mirela Retegan.

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Vedeta a explicat și de ce i-a fost atât de greu să găsească persoana potrivită pentru proba în care trebuia să identifice pe cineva care cântărea 68 de kilograme. Deși știa că trebuia să caute o persoană cu o greutate apropiată de a sa, experiențele personale au influențat felul în care a privit provocarea.

„Nu mă mir că la amuleta pentru care trebuia la un moment dat să găsesc pe cineva de 68 de kilograme a fost atât de dificil. Ori erau mult mai grei, ori mult mai ușori. Deși știam că noi căutam pe cineva care să fie cam ca mine.

Când ai pierdut atâția ani în lupta cu kilogramele, când trebuie să urci pe cântar atâția oameni, se cam fac niște filme în capul tău. Să-i urci pe cântar și să îi împarți între «ești bun» și «nu ești bun», fără să dai nicio explicație”, a mai spus aceasta.

Cum s-a schimbat imaginea Mirelei Retegan după ce a slăbit

Mirela Retegan a vorbit și despre felul în care s-a schimbat percepția celor din jur după ce a reușit să slăbească. Deși și-a dorit mult timp să scape de kilogramele în plus, vedeta a descoperit că schimbarea aspectului fizic nu înseamnă automat și o schimbare imediată a imaginii pe care o are despre sine.

„Paradoxal, după ce ți se spune toată viața că ești prea grasă, când în sfârșit ai slăbit, ți se spune că nu mai ești tu.

În cele mai multe cazuri, imaginea pe care o ai despre tine rămâne în conturul pe care ți-l dădeau kilogramele în plus. Te obișnuiești greu cu noul tipar”, a explicat concurenta de la Asia Express.

Ce a învățat Mirela Retegan din experiența Asia Express

Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au avut parte de numeroase provocări pe Drumul Mătăsii. Participarea la competiție le-a pus la încercare răbdarea, rezistența și capacitatea de a-și depăși temerile, însă experiența a venit și cu momente de introspecție.

Vedeta a mărturisit că emisiunea a ajutat-o să conștientizeze anumite lucruri despre sine și să privească diferit unele experiențe personale. Mai mult, faptul că își poate revedea parcursul în fața camerelor i-a oferit ocazia de a reflecta asupra propriilor reacții.

„Multe lucruri a scos la suprafață show-ul ăsta, pentru mine. Am avut parte de multe conștientizări și mă bucur că pot să mă văd acum, la jumătate de an distanță. Ca și cum ți-ar înregistra cineva toate ședințele de terapie și ai putea să le revezi de câte ori dorești. Diferența e că, fiind la Asia Express, le mai văd și câteva milioane de oameni, fiecare înțelegându-le din propria perspectivă.

Amuleta am pierdut-o la jumătate de kilogram, dar experiența face cât toate amuletele din concurs și toate kilogramele pierdute. Ultimele 5 chiar în Asia Express.

Bravo, Maya, pentru felul în care ai gestionat jocul. Am mai pus o amintire prețioasă în album”, a transmis Mirela Retegan.