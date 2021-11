Asia mai târziu, episodul 30. Ce a învățat Carmen Grebenișan din Asia Express. Care a fost cel mai greu moment prin care a trecut

Cuza și Emi au avut parte în episodul 30 din Asia mai târziu de un invitat care a făcut performanță și istorie prin prezența sa în sezonul 3 din Asia Express. Carmen Grebenișan a venit cu zâmbetul pe buze să vorbească, fără perdea, despre concurenții de pe Drumul Împăraților și despre aventura vieții sale.

Gazdele emisiunii au primit-o cu mult entuziasm și i-au adresat cele mai neașteptate întrebări. Fosta concurentă de pe Drumul Comorilor a oferit cele mai sincere și directe răspunsuri, lucru care a surprins publicul.

Carmen Grebenișan a povestit că avea alte așteptări de la Mihai Petre în competiție. Întrebată despre experiența din Asia Express, vedeta a dezvăluit că a învățat un lucru foarte important.

„Eu cel mai tare m-am bucurat că nu am avut telefon. Și am învățat că oamenii nu sunt chiar așa cum par. Adică nu că am învățat, am simțit-o pe pielea mea. Da, asta am învățat, sper să nu fie și la voi așa, nu știu acuma”, a spus fosta concurentă.

Prin ce moment dificil a trecut Carmen Grebenișan în sezonul 3 din Asia Express

Vedeta și-a amintit cu drag de cele mai frumoase momente din competiția Asia Express, dar și de cele mai dificile. Aceasta a avut parte de un eveniment neașteptat la un Joc de Amuletă, pe care l-a și câștigat mai târziu.

„Era o piscină în care se făceau antrenamente pentru scufundări. Am zis că știu să înot, dar nu mi-am dat seama că o să fac asta la 3 m adâncime. Când eram pe la mijloc mi-am dat seama că nu mai am aer suficient, m-am panicat, m-am dus înapoi sus. M-am panicat, dar m-am și enervat că pierd ritmul. După am făcut un atac de panică urât rău de tot, nu știu ce s-a întâmplat atunci. Știu doar că am amorțit și nu mai vedeam nimic în jur”, a mai povestit ea.

