Surpriză pentru Connie la „Asia Express”! În timpul probelor desfășurate la o școală de kung fu din China, concurenta a atras atenția unuia dintre antrenori, care a invitat-o la cină.

Connie, invitată la cină de un antrenor de Kung Fu, la Asia Express! Cum a reacționat concurenta | antena 1

Momentul a venit într-o zi plină de provocări pentru participanți, nevoiți să învețe mișcări specifice artelor marțiale și să demonstreze că pot duce la bun sfârșit misiunile primite.

Connie, invitată la cină de un antrenor de Kung Fu, la Asia Express!

Concurenții au ajuns la o școală de kung fu, unde au avut de învățat mai multe stiluri și de reprodus mișcările prezentate de instructori. Pentru unii, exercițiile au fost o adevărată provocare, însă Connie a ajuns în centrul atenției după ce a fost nevoită să reprezinte singură echipa la această probă.

În timp ce își vedea de misiune, unul dintre antrenori a remarcat-o și i-a făcut o invitație neașteptată. Connie a povestit că acesta a invitat-o la cină și i-a spus să revină.

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„A zis că data viitoare să vin”, a povestit concurenta, amuzată de situație.

Momentul a venit într-un context în care participanții erau concentrați să termine probele și să poată continua cursa. Connie a trebuit să învețe singură cele trei stiluri de kung fu, după ce antrenorul i-a sugerat să se limiteze la acestea, întrucât rămăsese fără colegii de echipă.

Deși misiunea nu a fost deloc simplă, aceasta a făcut tot posibilul să ducă la bun sfârșit provocarea. Efortul său a fost apreciat, iar Raluca Bădulescu a recunoscut că nu era ușor să facă față unei asemenea probe.

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu, în dificultate la probele de kung fu

În timp ce Connie încerca să termine misiunea pe cont propriu, Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu au avut și ei parte de momente dificile la școala de kung fu. Cei doi au fost nevoiți să învețe mișcări noi, să lucreze cu bastoane și să repete exercițiile până când au reușit să le execute cât mai corect.

Raluca nu și-a ascuns epuizarea și a comentat în stilul său caracteristic dificultatea provocării. După mai multe încercări, vedeta a izbucnit: „Du-te dracului cu sporturile!”, semn că răbdarea îi ajunsese la limită.

„Eram epuizată, ce se miră cei de acasă”, a mai spus aceasta, explicând cât de solicitantă fusese proba.

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Nici Maurice nu a fost foarte încântat de exercițiile pe care trebuia să le execute. Cei doi au încercat să țină pasul cu instructorii, însă mișcările le-au dat bătăi de cap. În cele din urmă, Connie a reușit să ducă misiunea la capăt pentru echipa sa, iar efortul ei a fost esențial pentru continuarea cursei.

După terminarea provocărilor, concurenții au fost nevoiți să se pregătească pentru o altă etapă dificilă a competiției: autostopul, una dintre misiunile care le pot influența serios parcursul la „Asia Express”.