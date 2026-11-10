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Cutii misterioase la Asia Express! Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor și ce alegere a trebuit să facă

Sfârșitul aventurii este tot mai aproape, iar tensiunea crește și din cauza cutiilor misterioase. Iată ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 00:01 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 00:25
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Cele trei echipe au terminat misiunea culinară și s-au lovit de veșnica lor problemă: autostopul. Asta a stat între ei și Irina Fodor. Stresul este palpabil și presinea crește din cauza cutiilor care îi așteaptă pe concurenți la pupitrul Irinei.

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Ce echipă a ajuns ultima la Irina Fodor și ce alegere a trebuit să facă

Miza e uriașă în ultimele zile din competiție. Mai este foarte puțin până la marea finală, iar răsturnările de situație sunt la tot pasul.

Irina Fodor a pregătit trei cutii misterioase și extrem de periculoase. Acestea conțin perle: două, perle verzi, iar una, perle roșii. Începând din această seară, pentru trei misiuni, ultima echipă trebuie să aleagă câte o cutie de pe pupitrul Irinei. Abia la final vor afla ce conține fiecare.

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„Mă gândesc că dacă eu am emoțiile astea în această zi, mă gândesc ce-o fi cu voi?!” spune Irina Fodor.

„Am inima în gât”, mărturisește Alexuc.

„Mi se ridică părul pe mâini”, spune Valerie. „Momentul ăsta este foarte greu de digerat!”

„Este penultima zi și încă nu-mi vine să cred că este penutima zi din această cursă și că suntem atât de aproape de finală și că emoția practic poate fi tăiată cu cuțitul. O simt în aer!

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„Și la noi e la fel. Nu ne dăm seama când a trecut timpul. Cincizeci și ceva de zile împreună...”, mărturisește Gabi.

„După cum vedeți, cele trei cutii sunt așezate, le avem aici pe desk. Asta înseamnă că una dintre ele va trebui să fie aleasă”, le spune Irina.

Ultima echipă din această seară care a ajuns la Irina este formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

„Nu știm a câta echipă am ajuns, dar faptul că n-am luat cutie e foarte important”, declară Valerie Lungu.

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„33% șansă să ajungem în finală”, spune Gabi.

„E bine”, spune și Alexuc.

„Mai are rost să alergăm?” întreabă Oana.

„Suntem triste că a mers foarte greu la vânzarea bulzului”, relatează Mirela. „E o zi importantă, nu e oarecare și asta-i apăsarea!”

„Știu asta și îmi și imaginez cam ce e în sufletul vostru astăzi, dar aș vrea ca în acest moment atât de important să nu uitați ce am vorbit noi pe tot parcursul acestui drum”, le spune Irina Fodor. „Este imperios necesar, mai ales astăzi, să nu vă pierdeți cu firea, să nu vă stricați energia frumoasă și cel mai și cel mai important este să nu renunțați l motivație, la ambiție și la dorința de a reuși! Trebuie să alegeți una dintre aceste trei cutii!”

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Oana Tomoiagă o lasă pe Mirela Vaida să aleagă.

„O iau pe cea din mijloc!” spune Mirela.

„Acesta este doar primul hop. Deocamdată nu înseamnă nimic”, le mai spune Irina.

„Noi vom continua oricum să ducem cursa mai departe așa cum am făcut-o și până acum”, spune Mirela.

„Capul sus și dați tot ce puteți”, le încurajează Irina.

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irina fodor la pupitru cu cel trei cutii misterioase
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„Eu simt ăsta că e foarte greu”, declară Mirela. „Ca un bolovan pe care trebuie să-l cărăm de gât toată ziua. O să ne rugăm la Dumnezeu să nu fie de la început cu perle roșii. Noi o să tragem până-n ultima secundă.”

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