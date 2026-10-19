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Maurice și-a pierdut răbdarea la Asia Express! Ce l-a scos din sărite în timpul antrenamentelor de Kung Fu

Momente tensionate la „Asia Express”! Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu au avut parte de o provocare dificilă în China, unde au fost nevoiți să învețe mișcări de kung fu și să execute exerciții cu bastoane.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 19:53 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 21:39
Maurice și-a pierdut răbdarea la Asia Express! Ce l-a scos din sărite în timpul antrenamentelor de Kung Fu | antena 1
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Deși au încercat să facă față misiunii, oboseala și dificultatea mișcărilor și-au spus cuvântul, iar Maurice a ajuns la capătul răbdării.

Maurice și-a pierdut răbdarea la Asia Express!

Cei doi au fost puși în situația de a învăța o serie de mișcări specifice artelor marțiale, însă exercițiile nu au fost deloc ușoare. Pentru Raluca Bădulescu, efortul fizic a fost greu de suportat, iar vedeta nu și-a ascuns nemulțumirea față de provocarea primită. Îmbrăcată în costum de kung fu, aceasta a încercat să țină pasul, dar a recunoscut că era epuizată.

Nici Maurice Munteanu nu a mai avut răbdare după repetarea exercițiilor. Pe măsură ce proba continua, acesta a devenit tot mai iritat de dificultatea mișcărilor și de faptul că lucrurile nu mergeau așa cum și-ar fi dorit.

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„Pe bune, îmi pierd răbdarea”, a spus Maurice Munteanu în timpul provocării.

Raluca Bădulescu, epuizată după exercițiile de kung fu

Nici colega sa nu a trecut mai ușor peste această experiență. Raluca Bădulescu a glumit pe seama numărului de încercări și a dificultății probei, spunând că ajunsese deja la al șaptelea cartonaș. Vedeta a avut mai multe reacții savuroase, semn că exercițiile îi consumaseră energia și îi testaseră limitele.

„Du-te dracului cu sporturile!”, a exclamat Raluca, vizibil exasperată de provocare.

În același timp, Ana a comentat cât de solicitantă era misiunea, mărturisind că participanții erau deja epuizați, deși se aflau abia la a doua mișcare.

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Raluca a explicat și ea că oboseala acumulată era mult mai mare decât ar fi putut înțelege cei care urmăreau emisiunea de acasă. Exercițiile necesitau efort, coordonare și atenție, iar repetarea lor a făcut ca întreaga experiență să devină din ce în ce mai dificilă.

Pe parcursul probei, Maurice și Raluca au continuat să încerce să execute mișcările, însă nu au lipsit comentariile ironice și momentele în care și-au exprimat frustrarea. Provocarea de kung fu s-a dovedit astfel una dintre situațiile în care presiunea competiției și oboseala au pus la încercare răbdarea concurenților de la „Asia Express”.

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