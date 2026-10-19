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Raluca Bădulescu, de nerecunoscut la Asia Express! În trening și cu mișcări de Kung Fu: „Eu pot să plec în două secunde”

Raluca Bădulescu a ajuns într-o ipostază neașteptată la „Asia Express”! Vedeta a îmbrăcat costumul de kung fu și a fost nevoită să participe la un antrenament care i-a pus răbdarea la încercare.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 19:42 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 20:58
Raluca Bădulescu, de nerecunoscut la Asia Express! În trening și cu mișcări de Kung Fu: „Eu pot să plec în două secunde” | antena 1
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Alături de Maurice Munteanu și Connie, aceasta a încercat să învețe mișcările specifice artelor marțiale, însă exercițiile s-au dovedit mai dificile decât se aștepta.

Raluca Bădulescu, de nerecunoscut la Asia Express!

Experiența din China le-a adus concurenților o nouă provocare, iar Raluca Bădulescu nu și-a ascuns nemulțumirea. Obișnuită să spună lucrurilor pe nume și să facă haz de necaz, vedeta a comentat în stilul său caracteristic fiecare etapă a antrenamentului. Costumul de kung fu și exercițiile cu bastoanele au transformat momentul într-unul plin de replici savuroase.

Raluca a glumit că nu înțelege de ce trebuie să treacă prin asemenea încercări și că, dacă și-ar fi dorit să învețe kung fu, ar fi putut face acest lucru în alt context. „Dacă tu crezi că am venit în China să-mi rup curu, mă duceam pe Coasta de Azur”, a spus aceasta, vizibil nemulțumită de provocarea primită.

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Nici Maurice Munteanu nu a fost scutit de dificultăți. Cei doi au încercat să execute mișcările cu bastoanele, însă exercițiile nu au mers întotdeauna conform planului. Raluca a recunoscut că îi era greu atât să execute, cât și să rețină toate mișcările, iar când a simțit că a fost lovită peste unghii, a avut imediat o reacție pe măsură: „Frate, ăsta mi-a dat peste unghii? Le plătește!”.

Raluca Bădulescu, replici savuroase și nervi întinși la maximum la Asia Express

Antrenamentul de kung fu nu a fost singurul moment în care Raluca Bădulescu a făcut spectacol în competiție. Încă de la primele ore ale dimineții, vedeta s-a plâns de zgomot și de activitățile care îi întrerupeau liniștea. Valerie a recunoscut că o doare capul și a comentat energia Ralucăi, care părea să aibă chef de vorbă încă de la primele ore.

Situația a devenit și mai amuzantă când concurenții au aflat că trebuie să participe la o sesiune de înviorare. Maurice Munteanu a mărturisit că a detestat întotdeauna astfel de activități, iar Raluca a făcut o comparație cu vremurile în care era elevă.

„De mult, înaintea erei, făceam înviorare, dar era pe vremea lui Ceaușescu. Acum m-am trezit la 112 ani că mă duc lângă elevii ăia”, a glumit vedeta.

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Pe parcursul provocărilor, concurenții au fost nevoiți să învețe mișcări noi și să lucreze cu bastoane, iar unii au avut nevoie de mai multe încercări pentru a se descurca. Raluca a continuat să își exprime nemulțumirea, spunând că nu poate reține mișcările și că răbdarea ei este pusă la grea încercare.

Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"...

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