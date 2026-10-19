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La ce oră începe Asia Express, luni, 19 octombrie 2026. Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția din această seară

Diseară, lupta pentru Marea Imunitate trece printr-o școală de Kung Fu. Concurenţii se transformă în Regi Maimuță, într-o ediție spectaculoasă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 09:57 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 09:58
La ce oră începe Asia Express, luni, 19 octombrie 2026. Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția din această seară | Antena 1
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Asia Express – Drumul Mătăsii continuă luni, 19 octombrie 2026, cu o nouă ediție în care concurenții vor avea parte de provocări neașteptate. Echipele vor ajunge la o academie de Kung Fu, unde vor fi nevoite să învețe tehnici de luptă și să treacă printr-o serie de teste dificile. Miza este una importantă: câștigarea Marii Imunități.

La ce oră începe Asia Express, luni, 19 octombrie 2026

O nouă ediție Asia Express – Drumul Mătăsii va fi difuzată luni, 19 octombrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
Competiția a ajuns la cea de-a șaptea etapă, iar concurenții se pregătesc pentru o zi de cursă diferită de cele de până acum. De această dată, echipele vor trebui să demonstreze nu doar rezistență fizică și rapiditate, ci și disciplină, răbdare și coordonare. După o etapă în care transportul și aglomerația din China le-au pus probleme serioase, concurenții vor descoperi noi provocări inspirate din tradițiile și cultura locală.

Ce îi așteaptă pe concurenți în ediția Asia Express din 19 octombrie 2026

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Ziua va începe cu o surpriză pentru participanți. Imediat după trezire, aceștia vor afla că au devenit elevii unei academii de Kung Fu. Îmbrăcați în uniforme tradiționale, concurenții vor intra sub îndrumarea unui maestru care le va evalua atât abilitățile fizice, cât și atitudinea, bunăvoința și capacitatea de a respecta regulile. Mai întâi, echipele vor urmări o demonstrație de arte marțiale, pentru a înțelege performanțele la care se poate ajunge după ani de antrenament. Ulterior, concurenții vor trebui să pună în practică ceea ce au văzut. Participanții vor învăța cinci stiluri de Kung Fu inspirate de mișcările animalelor: șarpele, tigrul, maimuța, călugărița și scorpionul.
Pe lângă acestea, vor fi nevoiți să învețe să mânuiască un baston de bambus, cunoscut sub denumirea de „gun”, folosit în artele marțiale tradiționale chinezești. Fiecare mișcare va necesita atenție și coordonare, iar la finalul antrenamentului, maestrul îi va supune unei evaluări. Concurenții care vor executa corect exercițiile vor putea continua cursa. În schimb, cei care nu vor trece testul vor fi obligați să își continue pregătirea, pierzând astfel timp prețios. Într-o competiție în care fiecare minut contează, această probă ar putea influența clasamentul echipelor.

Concurenții Asia Express se transformă în Regi Maimuță

Provocările de la academia de Kung Fu nu vor fi singurele surprize ale ediției de luni, 19 octombrie. După antrenamentele de arte marțiale, concurenții vor avea de îndeplinit o nouă misiune, inspirată de unul dintre cele mai cunoscute personaje ale culturii chineze: Sun Wukong, legendarul Rege Maimuță. Cunoscut pentru agilitatea, curajul și puterile sale extraordinare, personajul a inspirat de-a lungul secolelor spectacole tradiționale care combină teatrul, artele marțiale și mișcările acrobatice. Echipele vor trebui să intre în universul acestui personaj și să facă față unor noi provocări, în timp ce presiunea competiției va continua să crească.
Situația va fi complicată și de aglomerația specifică zilelor libere dedicate Zilei Muncii în China, care îngreunează deplasările și găsirea mijloacelor de transport. Astfel, timpul pierdut la antrenamente, dificultatea exercițiilor și rezultatele evaluărilor ar putea face diferența între echipele aflate în cursa pentru Marea Imunitate.

Raluca Bădulescu, o nouă provocare alături de Maurice Munteanu și Connie Preda

Etapa a șaptea Asia Express – Drumul Mătăsii a început cu o surpriză importantă: intrarea Ralucăi Bădulescu în competiție, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Noua formulă de echipă va trebui să se adapteze rapid provocărilor din China, iar probele de Kung Fu vor reprezenta un nou test pentru cei trei. În ediția de duminică, 18 octombrie, concurenții au descoperit tradiția Lao Qiang și au avut de îndeplinit misiuni care le-au pus la încercare creativitatea, capacitatea de adaptare și spiritul de echipă.

Printre provocări s-a numărat și formarea propriilor trupe muzicale.

Totodată, deplasările au fost îngreunate de aglomerația din China, iar lupta pentru Joker și Amuletă a fost una intensă. Valerie și Alex au reușit să câștige Jokerul și Amuleta în ediția de duminică, 18 octombrie 2026. Rămâne de văzut cum se vor descurca echipele la academia de Kung Fu, cine va reuși să impresioneze maestrul și care dintre concurenți va face un pas important spre câștigarea Marii Imunități. Răspunsurile vor fi dezvăluite în ediția Asia Express – Drumul Mătăsii de luni, 19 octombrie, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Asia Express, lider de audiență cu ediția din 18 octombrie 2026

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Ediția de duminică, 18 octombrie 2026, a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii a fost lider de audiență pe principalele categorii de public monitorizate. Potrivit datelor furnizate de Fifty5Blue, în intervalul 20:00–23:42, Antena 1 a înregistrat, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, 7,2 puncte de rating și 27,4% cotă de piață. În același interval, Pro TV, care a difuzat filmele „Furios și iute 7” și „John Wick: Capitolul 4”, a obținut 4,7 puncte de rating și 17,8% cotă de piață. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 s-a clasat pe primul loc, cu 6,8 puncte de rating și 20,5% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 4,6 puncte de rating și 13,9% cotă de piață. La nivel național, Asia Express a obținut 6,2 puncte de rating și 18% cotă de piață, comparativ cu 5,4 puncte de rating și 15,9% cotă de piață înregistrate de Pro TV. În minutul de maximă audiență, la ora 20:44, peste 1,2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile concurenților din China. Antena 1 a condus clasamentul audiențelor și la nivelul întregii zile, pe publicul comercial cu vârste între 21 și 54 de ani, cu 2,5 puncte de rating și 19,7% cotă de piață. De asemenea, pe intervalul de Prime Time, între orele 19:00 și 00:00, postul a înregistrat 6,4 puncte de rating și 25,3% cotă de piață, pe aceeași categorie de public.

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