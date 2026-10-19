Raluca Bădulescu și Valerie, scandal de proporții. Reacția lui Maurice: "Ți-am zis că e tare în clonț"

În Asia Express, nimic nu este ce pare a fi. Atunci când stresul este mare, și cearta poate fi la fel de intensă. Urmărește show-ul în această seară și vezi motivul pentru care s-au certat Raluca Bădulescu și Valerie.

Tensiuni și replici acide la Asia Express! Raluca Bădulescu și Valerie au ajuns să se certe după una dintre probele din competiție, iar schimbul de replici dintre cele două promite să atragă atenția telespectatorilor. În tot acest timp, Maurice a avut o reacție savuroasă și i-a amintit Ralucăi ce îi spusese deja despre Valerie: că este o persoană care nu se lasă ușor și care răspunde imediat atunci când simte nevoia să se apere.

Momentul tensionat va putea fi urmărit în ediția din această seară a emisiunii Asia Express, difuzată de la ora 20:30. Concurenții sunt puși în continuare la încercare de probele dificile, de oboseală și de presiunea competiției, iar astfel de situații pot duce rapid la conflicte.

Raluca Bădulescu și Valerie s-au luat la ceartă după o probă

Competiția de la „Asia Express” nu înseamnă doar provocări fizice și misiuni contra cronometru, ci și momente în care nervii concurenților sunt întinși la maximum. De această dată, Raluca Bădulescu și Valerie au ajuns într-un schimb de replici după o probă, iar discuția dintre ele a degenerat într-o ceartă.

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"Valerie, dacă mai vociferezi, fă", a zis Raluca Bădulescu aprinsă de nervi. Răspunsul lui Valerie a venit imediat:

"Fă să-i spui lu' mă-ta".

Situația a atras atenția și prin reacția lui Maurice, care a comentat conflictul și i-a reamintit Ralucăi că Valerie nu este genul de persoană care să rămână fără replică atunci când intră într-o dispută.

„Ți-am zis că e tare în clonț”, i-a transmis Maurice Ralucăi Bădulescu, făcând referire la felul direct în care Valerie răspunde și la faptul că se poate implica rapid într-o ceartă.

Rămâne de văzut diseară cum a pornit, mai exact, disputa și ce și-au reproșat cele două după încheierea probei. Cert este că atmosfera din competiție se anunță una tensionată, iar schimbul de replici ar putea deveni unul dintre momentele comentate ale ediției.

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Ce se întâmplă diseară la Asia Express

Telespectatorii vor putea urmări întregul moment în ediția din această seară a emisiunii „Asia Express”. Raluca Bădulescu, Valerie și ceilalți concurenți continuă aventura în care fiecare probă le testează limitele, răbdarea și capacitatea de a face față presiunii.

Nu ratați ediția din această seară, de la ora 20:30, pentru a vedea cum a izbucnit cearta dintre Raluca Bădulescu și Valerie și ce s-a întâmplat după intervenția lui Maurice.