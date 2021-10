Adriana Trandafir și Maria Speranța au obținut prima imunitate din Georgia. Diseară, o avalanșă le îngreunează drumul vedetelor

Pentru cuplul mamă-fiică - Adriana Trandafir și Maria Speranța - este prima imunitate câștigată de-a lungul concursului, motiv pentru care bucuria celor două a fost pe măsură: ”Îi mulțumesc Mariei Speranța pentru încurajări, fără ea nu aș fi putut să fac nimic! Nu aș fi crezut că este atât de puternică și curajoasă”, a mărturisit Adriana Trandafir cu ochii în lacrimi.

Telespectatorii au urmărit în număr mare cea de-a doua ediţie a stage-ului cu numărul şase, emisiunea impunându-se ca lider de audienţă nivelul publicului comercial. Conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider de audienţă cu o medie de 8.4 puncte de rating și 26.1% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 7.7 puncte de rating și 23.7% cota de piață.

Aventura Asia Express - Drumul Împăraților continuă pentru cele cinci echipe de vedete

Diseară, 26 octombrie 2021, de la 20:30, aventura continuă la Asia Express - Drumul Împăraților pentru cele cinci echipe rămase în joc, ce se vor lupta pentru a obține a doua imunitate a etapei.

Cursa nu va fi deloc ușoară, căci drumul sinuos de aproximativ șase ore până la ultima misiune a zilei va fi blocat de o avalanșă de zăpadă: ”Mi s-a făcut greață, îmi era rău în mașină, iar la un moment dat am văzut drumul blocat. Pentru mine a fost un coșmar acest drum”, va mărturisi Francesco.

Cum vor trece vedetele peste acest moment, telespectatorii Antena 1 pot afla în această seară, 26 octombrie 2021.

Tot diseară, tensiunea acumulată va scoate scântei într-un joc de imunitate în care strategiile fiecărei echipe vor fi scoase la înaintare: ”Jocul s-a transformat într-o luptă. Asta cred că a fost cea mai grea amuletă de până acum și la propriu și la figurat. Părea să fie distractiv, dar de la un moment dat nu a mai fost deloc!”, va afirma Estera.

Cum se vor descurca vedetele în a treia zi de pe teritoriul Georgiei, ce echipă va adjudeca amuleta și care dintre cupluri va obține imunitatea, telespectatorii Antena 1 pot afla diseară, de la 20:30, în cea mai nouă ediție Asia Express - Drumul Împăraților.