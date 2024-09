Anca Țurcașiu și Andreea Samson au luat un Joker greu la Asia Express. Diseară: traseu epuizant spre imunitate

Ieri seară, pe Drumul Zeilor, Anca Țurcașiu și Andreea Samson au câștigat prima amuletă din Malaezia, înarmându-se cu un Joker foarte prețios în cursa pentru imunitate care urmează în această seară, de la ora 20:30.

Cele șapte echipe se vor aventura pe un traseu epuizant, pe drumuri de munte, chiar în prima misiune a zilei decisive pentru imunitate.

Citește și: Cum arăta Andreea Perețeanu de la Asia Express, sezonul 7, în 2012. Ce nou proiect a început sora lui Carmen Negoiță

Jean de la Craiova: „Nu mai pot, vreau acasă!”

Concurenții au ajuns în a doua țară de pe traseul Asia Express: ieri seară, Irina Fodor a dat startul întrecerii în cea de-a cincea etapă a competiției, care se desfășoară în Malaezia. Cele șapte echipe au lăsat în urmă Thailanda, pentru a descoperi un alt tărâm și o altă cultură – preponderent musulmană.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, una dintre provocări a fost chiar momentul sosirii lor în Malaezia. Perechile explorează această destinație în plin Ramadan, luna sacră a religiei islamice, în care regulile stricte pot îngreuna autostopul sau găsirea unei cazări. Tot aseară, Irina a dezvăluit echipei salvate de la eliminare la finalul etapei precedente prețul pe care trebuie să-l plătească pentru îndurarea Zeilor.

Nicolai Tand și Sorin Brotnei au pornit în etapa a cincea cu un al treilea membru al echipei lor: Jean de la Craiova li s-a alăturat, dornic să exploreze Malaezia din postura de turist – mai degrabă decât din cea de concurent care se confruntă cu numeroase provocări.

La finalul primei întreceri, echipele calificate pentru jocul de amuletă au fost: Adi Nartea și Cosmin Vîjeu, Carmen Negoiță și Andreea, Anca Țurcașiu și Andreea Samson. După o probă complexă, în timpul căreia s-au și răsturnat cu bicicleta, Anca și Andreea au obținut detașat victoria, amuleta venind la pachet cu un Joker extrem de prețios - care le permite să sară peste una dintre misiuni în drumul spre imunitate.

Dacă și când vor alege Anca și Andreea să folosească Joker-ul telespectatorii vor afla diseară, când urmează o întrecere în care forma fizică își va spune cuvântul. În căutarea arborilor de nucșoară, un condiment foarte prețuit în Malaezia, perechile vor parcurge un traseu epuizant pe drumuri de munte, în ritm alert.

„O să fac infarct aici. Am tras de mine încă vreo 300 de metri din momentul în care am simțit că nu mai pot, pentru că speram că mai e doar puțin până ajungem. Și la un moment dat am simțit că-mi explodează inima, că mor”, a povestit Ioana State. „Mi s-a tăiat respirația. Drumul ăsta nu se mai termina. Am avut niște flashuri din prima etapă, când am simțit că-mi vine să vomit de la efort. Am crezut că drumul ăla ne omoară”, a spus Oana Paraschiv.„Eram terminat. Nu mi-a venit să cred că traseul este atât de greu și lung. Atunci am spus că vreau acasă!”, a mărturisit Jean de la Craiova. O altă provocare uriașă de care vor avea parte echipele va fi autostopul – din insula Penang spre partea continentală a Malaeziei, cu care legătura se face pe un pod peste apă cu lungimea de 24 de kilometri. Cum se vor descurca în aceste condiții concurenții și cine va câștiga imunitatea telespectatorii vor afla în ediția Asia Express difuzată pe Antena 1 și în AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.

Citește și: Asia Express, sezon 7, 29 septembrie. Jean de la Craiova se alătură competiției. Cine intră la jocul de amuletă și câștigă Jokerul