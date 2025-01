Anamaria Prodan, mesaj cu însemnătate pentru Dan Alexa și Gabriel Tamaș înainte de plecarea la Asia Express. Ce le-a zis impresara

Anamaria Prodan îi consideră deja câștigători pe Gabriel Tamaș și Dan Alexa! Ce cuvinte le-a transmis înainte de plecarea în marea aventură, Asia Express!

Participarea lui Dan Alexa și a lui Gabriel Tamaș la noul sezon Asia Express a luat prin surprindere pe toată lumea!

Cei doi fotbaliști au parte de susținerea multor români, dar mai ales a Anamariei Prodan, cea care le-a fost manageră și care îi susține cu mândrie în noua aventură de pe Drumul Eroilor!

Iată ce mesaj le-a transmis impresara și cum îi motivează să lupte cu toate puterile în aventura care urmează!

Anamaria Prodan, mesaj cu însemnătate pentru Dan Alexa și Gabriel Tamaș înainte de plecarea la Asia Express. Ce le-a spus impresara

Deși nimeni nu se aștepta să vadă la Asia Express o echipă formată din Dan Alexa și Gabriel Tamaș, vestea a venit ca o bucurie pentru toată lumea.

Cei doi sportivi se pregătesc intens pentru a face față provocărilor de pe Drumul Eroilor și se bucură de mesajele de susținere pe care le primesc cu ocazia participării la show-ul fenomen.

Anamaria Prodan a ținut să le transmită, de asemenea, un mesaj cu însemnătate prin care să îi motiveze să dea tot ce au mai bun pe traseele care vor urma.

„Sunt foarte buni amândoi. Super inventivi. Puternici. Inteligenți. Atleți. Super ambițioși! Nu se lasă nici dacă mor. Sunt unici! Ei doi! Au cele mai mari șanse să câștige cursa, după părerea mea. Le țin pumnii și abia aștept să-i văd în acțiune!” a declarat impresara potrivit Click!.

Fosta lor manageră le urează astfel multă baftă și îi asigură că îi va susține în competiția dură care îi va surprinde în cele mai neașteptate ipostaze de până acum.

„De ce am ales Asia Express? Bună întrebare. Fiind fost sportive, îmi place competiţia. Mă uitam la probele si sacrificiile pe care le făceau concurenţii şi tot stăteam să mă gândesc eu ce aș putea să fac? Îmi plac provocările si voiam să incerc ceva diferit! Și, nu în ultimul rând, distracţia! Sper că mă voi distra de minune cu partenerul meu.

Bineînțeles, nu am de unde să ştiu ce se va întâmpla acolo… emoţiile, stresul, nervii pe care i-am avut ca şi sportiv nu se vor compara cu cei pe care îi vom avea acolo, dar sunt o persoană încrezătoare, puternică si vom trece peste toate, cu siguranţă!” a declarat fostul fotbalist Gabriel Tamaș înainte de marea plecare.

„Nu mă vedeam lângă altcineva în afară de Gabi, cred că este exact partenerul de care am nevoie. E performant, smart, gata să acționeze, ne leagă multe lucruri și am mare încredere în el. Pe mine, personal, mă scoate dintr-o zonă de comfort în care sunt de foarte mulți ani și sunt impresionat de amploarea acestui proiect, am văzut ce desfășurare de forțe e în spatele camerelor, e clar că e un show special. Merg cu Gabi să ne distrăm, vrem să câștigăm și chiar cred că va fi ceva de neuitat!” a mărturisit și antrenorul Dan Alexa.

