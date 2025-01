După ce au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora actorii nu mai formau un cuplu, Ana Odagiu este cea care a confirmat despărțirea. Iată ce a delarat!

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer își spun adio după aproximativ 3 ani de relație!

Cei doi se cunosc de mai mulți ani, însă abia în anul 2022 și-au dat seama că erau îndrăgostiți unul de celălalt. După un an de relație în care totul a mers perfect, cei doi au luat decizia de a se căsători în fața ofițerului de stare civilă, înainte ca actorul să o ceară în căsătorie.

Faptul că actorii s-au căsătorit civil înainte ca Conrad Mericoffer să o ceară în căsătorie pe Ana Odagiu i-a luat prin surprindere pe mulți dintre susținătorii acestora, însă momentul cel mare a venit la aproximativ 2 luni distanță în Capri.

După alte 2 luni, cei doi au făcut pasul cel mare și în fața lui Dumnezeu, căsătoria religioasă având loc pe data de 23 septembrie 2023.

Acum, la aproximativ un an jumătate distanță de jurământul pe care l-au făcut în fața lui Dumnezeu, se pare că cei doi divorțează!

Iată prima reacție a Anei Odagiu despre separarea de Conrad Mericoffer!

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au divorțat. Actrița a făcut primele declarații cu privire la separare

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au trăit o frumoasă poveste de dragoste, așa cum mulți doar visează. Cei doi au trăit împreună clipe de neuitat și momente unice, însă relația lor a ajuns din păcate la final.

După ce au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora actorii nu mai formau un cuplu, Ana Odagiu este cea care a confirmat despărțirea.

Internauții au început să intre la bănuieli atunci când au observat faptul că cei doi apăreau tot mai rar la evenimente, dar și că toate pozele de pe rețelele sociale cu cei doi au dispărut de pe profilul actriței. Mai mult decât atât, cei doi nici nu se mai urmăresc pe Instagram.

Pentru că au început să apară tot mai multe vehiculații cu privire la relația lor, Ana Odagiu a rupt tăcerea și a făcut lumină.

„Da, este adevărat, nu vreau să comentez mai mult”, a precizat actrița în cadrul Știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

De curând, Ana Odagiu a fost invitată la podcastul moderat de Jorge, unde a vorbit atât despre viața sentimentală, dar și despre fostele relații.

„Un fost iubit de-al meu a venit vioi acasă. Era atât de vioi, atât mă iubea, iubita „mea”. Și atunci am știut instant. Era atât de vioi și de bine dispus încât nu era pentru mine asta. Noi nu ne înțelegem chiar așa.Când a plecat, eram destul de supărați. Dar când vii cu foarte multă bunăvoință și bună dispoziție, nu e în regulă. Am început să caut și am găsit, evident. Nu era nimic, încă nu se întâmplase, că așa îi prind. Dar începea să-i dea fluturi în stomac”

