Cum arată vila de lux a lui Serghei Mizil. Locuința impresionantă din Snagov s-ar ridica la suma de 900 000 de euro

Serghei Mizil se mândrește cu o reședință exclusivistă organizată pe etaje: „un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei...”. Imaginile impunătoare cu vila de lux i-au lăsat pe mulți fără cuvinte!

Serghei Mizil se mândrește cu o vilă de-a dreptul spectaculoasă în Snagov! Locuința sa extravagantă îi impresionează chiar și pe cei mai pretențioși, iar suma la care este estimată îi lasă pe mulți fără cuvinte.

Cu o capacitate uriașă, casa lui Serghei Mizil poate găzdui întreaga familie și tot să mai rămână camere libere!

Amenajată într-un stil luxos și extravagant, aceasta îi reflectă perfect stitul de viață pe care îl are.

Iată cât de impresionantă este casa lui Serghei Mizil care se apropie de 1 milion de euro!

Cum arată vila de lux a lui Serghei Mizil. Locuința impresionantă s-ar ridica la suma de 900 000 de euro

Serghei Mizil are cu ce să se mândrească la vârsta de 70 de ani. Omul de afaceri se află la a doua căsătorie și are două fete, iar viața lui este extrem de implinită din toate punctele de vedere.

De profesie pictor, fiul demnitarului comunist Paul Niculescu Mizil, este cunoscut la noi în țară pentru expozițiile de artă pe care le-a avut și cu care s-a mândrit și în străinătate. Totodată, o altă latură a lui i-a făcut pe români să îl aprecieze, aceasta fiind naturalețea.

Felul în care interacționează, umorul de care dă dovadă și limbajul colorat i-au determinat pe români să îl vadă exact așa cum este și să îl aprecieze mai mult decât și-ar fi închipuit vreodată.

Se pare că în ultimii ani, Serghei Mizil a dezvoltat o nouă pasiune, extinzându-și afacerile și în sectorul imobiliar.

Vila din Snagov este dovada vie că omul de afaceri este dedicat în ceea ce face, mai ales dacă punem la socoteală toate detaliile de amenajare de care a ținut cont.

Pe lângă faptul că locuința sa dispune de mai multe camere pentru oaspeți (pe care le-a luat în calcul pentru petrecerile memorabile organizate), aceata este gândită special pentru ca toate dorințele lui Serghei Mizil să poată fi îndeplinite.

În livingul generos și plin de detalii de decor absolut impresionante se află și o statuie uimitoare în onoarea tatălui său.

Bucătăria este organizată cu rafturi pline de băuturi scumpe și rare pe care omul de afaceri le-a colecționat de-a lungul mai multor ani.

„Vastele mele proprietăți… asta e familia mea, fiecare are vila lui, cu propria curte. Trei case una lângă alta. O casă ca asta cred că se vinde undeva la 800.000 - 900.000 de euro. La asta s-a consumat multă băutură. Am făcut-o așa mare, pentru că eu nu pot să stau fără multă lume. Dacă sunt singur, am plecat. Nu mi-e frică de nimeni, nici măcar de fiarele sălbatice. Și am un etaj eu, un etaj nevastă-mea și două, trei camere de oaspeți și patru dormitoare” a povestit Serghei Mizil într-un clip realizat de un creator de conținut pe platforma TikTok.

Așadar, pe lângă vila principală există și alte două case impunătoare în apropiera, fiecare dispunând de curte proprie și fiind locuite de membrii familiei lui Serghei.

Iată cum arată întreaga locuință!

Ce a zis Serghei Mizil după ce a aflat că pleacă în Asia Express alături de Mara Bănică

România a fost luată prin surprindere după ce echipele de la Asia Express 2025 au fost dezvăluite! Serghei Mizil și Mara Bănică au fost doi dintre concurenții care i-au făcut pe români să exclame de fericire.

Iată ce a transmis omul de afaceri înainte de marea plecare în aventura pe Drumul Eroilor!

„Ideea participării mele la Asia Express a pornit de la o caterincă pe care am făcut-o odată cu Mara Banică <Bai, ce ne-am distra noi, dacă am merge la Asia Express!> Nu eram prea hotărât la data discuţiei, dar după aceea, ieşind la pensie, nemaiavând ce face, m-am hotărât să merg. Una la mână, mă fascineaza zona respectivă şi este destul de greu să ajungi acolo, adică să merg de unul singur, nu vreau, să gasesc un grup să merg cu mai mulţi prieteni e mai greu.

M-am hotărât să particip la acest concurs, cu această ocazie văd zonele acelea, eu fiind fascinat de Vietnam. Vreau să-mi încerc puterile, să văd dacă la 70 şi ceva de ani mai pot sa fac faţă la acest traseu. Bineînţeles că merg cu gândul de a câştiga si sunt convins că voi ajunge cât mai departe.”

