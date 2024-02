Andrei Ursu, despre experiența Asia Express, înainte de a pleca la filmări. Ce a spus despre el și iubitul lui, Vlad

Andrei Ursu, cunoscut sub numele său de scenă WRS, a surprins fanii și telespectatorii prin anunțul său că va face parte din echipa emisiunii Asia Express de la Antena 1, alături de partenerul său, Vlad.

Declarațiile sale în cadrul unei apariții televizate au stârnit interesul și curiozitatea publicului.

Ce spune Andrei Ursu despre plecarea în Asia Express alături de iubitul său, Vlad. Ce a declarat

Iată ce declarații a făcut Andrei Ursu cu privire la plecarea lui și a lui Vlad în Asia Express:

”Plecăm în Asia Express. Plec cu Vlad, cu partenerul meu, în Asia Express, în câteva zile și mă bucur că, în sfârșit, putem vorbi despre asta, pentru că a trebuit să ținem super secret până acum. Am foarte multe haine de in și cu mânecă lungă, asta a fost cea mai mare provocare. Mergem în Malaezia, Thailanda și Indonezia, țări unde sunt peste 30 de grade, nu scade temperatura sub 30 de grade și e foarte umed. Am avut provocarea asta pentru că sunt și țări musulmane ultimele două și sunt foarte religioase. Trebuie să îți acoperi brațele, mai sunt temple și așa mai departe. Am zis „cum să ne îmbrăcăm subțire să nu murim de cald, dar să și avem respect pentru culturile și religiile din țările respective. Am fost la shopping, în special la second-uri, pentru că acolo găsești materiale bune și cam asta a fost. Multe haine, de vreo două luni și ne place și moda, nu suntem doar pe alergat" a mărturisit Andrei Ursu, potrivit spynews.ro.

Pregătirea pentru această călătorie a fost una intensă, mai ales având în vedere condițiile climatice specifice destinațiilor lor. O parte importantă a pregătirii a fost și cea legată de garderobă.

Pentru cei doi, participarea la Asia Express nu înseamnă doar o călătorie aventuroasă, ci și o competiție pe care o iau în serios.

Cu toate acestea, Andrei Ursu a recunoscut și temerile sale, precum frica de înălțimi și de provocările neașteptate ale competiției. ”Mi-e teamă că am putea ieși mai devreme din concurs. Noi ne ducem acolo să câștigăm. Să ajungem în Bali, am înțeles că acolo este finala. Mi-e frică de înălțimi, le-am zis și lor. Sunt o grămadă de probe de la care nu ne putem aștepta. Acum, scârboșeniile alea, am luat de la farmacie ceva de aciditate, dacă cei de acolo mănânc, pot și eu”, a mai spus artistul.

Însă, în ciuda tuturor provocărilor și emoțiilor, Andrei Ursu este entuziasmat să facă parte dintr-un proiect realizat de Mona Segall, o figură respectată în industria televiziunii românești. ”Îmi doream mult, am manifestat, îi doream mult să fiu în formatul ăsta, unu la mână, iar doi, îmi doream să lucrez cu Mona Segall. Eu sunt fanul Monei Segall de când eram mic și făcea o emisiune de dans, trei ani m-am gândit dacă să merg la emisiunea aia. Acum, în sfârșit, am cunoscut și îi port un respect imens pentru tot ce a făcut în televiziunea românească, ce face. Mă bucur foarte tare să lucrez cu echipa. Eu nu am fost niciodată în Asia, în vacanțe din astea”, a mai adăugat acesta.

Plecare lor în Asia Express nu înseamnă doar o aventură, ci și o oportunitate de a descoperi și a învăța din culturile și tradițiile din cele trei țări asiatice pe care le vor vizita.

Astfel, fanii sunt nerăbdători să urmărească parcursul lui Andrei Ursu și al lui Vlad în Asia Express, anticipând momente pline de aventură, emoții și provocări, dar și de învățăminte și descoperiri despre lumea și culturile din Asia.