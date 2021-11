Asia Express, 2 noiembrie 2021. Ce meserie a avut Lidia Buble înainte să devină cântăreață. Ce dezvăluiri a făcut concurenta

Ultima etapă din Georgia a venit cu surprize, situații neașteptate și experiențe memorabile pentru cele șase echipe rămase în competiție. În ediția 28 a sezonului 4 din Asia Express doar cinci cupluri au luptat pentru pașaportul către Iordania, Cuza și Emi fiind deja imuni.

La finalul cursei, concurenții au aflat de la Irina Fodor că trebuie să își caute cazare și că va anunța mâine echipa care a obținut cea de-a doua Imunitate din competiție. Vestea nu a fost tocmai plăcută pentru Lidia Buble și Elwira Petre, dar nici pentru ceilalți participanți.

Căutarea unui loc în care să rămână peste noapte a devenit o adevărată provocare pentru cuplurile de vedete de pe Drumul Împăraților. Deși au plecat dezamăgite de la Irina Fodor, norocul le-a surâs Lidiei Buble și Elwirei Petre, care au ajuns într-o casă extrem de frumoasă și cu un copil adorabil.

Citește și: Asia Express, 2 noiembrie 2021. Ce strategie a folosit Lidia Buble la autostop. Ce a pus-o pe Elwira Petre să facă

Cele două s-au simțit foarte bine la cazare și au petrecut foarte mult timp alături de fiica gazdei, fapt pentru care Lidia Buble s-a emoționat și a dezvăluit informații neașteptate despre meseria pe care a avut-o în trecut.

Ce meserie a avut Lidia Buble înainte să devină cântăreață

Artista a surprins-o pe Elwira Petre când a mărturisit că a fost bonă înainte să devină celebră în România: "Știi că înainte să devin cântăreață am fost bonă. Un an și jumătate am avut grijă de o fetiță încă de când avea doar două săptămâni. Doamne, cât era de mică, era cât o pernuță. Am stat cu ea până a învățat să meargă în picioare, să mănânce."

"Asta înseamnă că ai experiență", i-a spus soția lui Mihai Petre.

Concurentele au fost uimite când au aflat că mama micuței are 19 ani și este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Totodată, pe lângă dezvăluirile despre meseria sa din trecut, Lidia Buble și-a amintit și de viața sa amoroasă.

Citește și: Asia Express, 2 noiembrie 2021. Cum a reacționat Cosmin Natanticu când a aflat ce a recunoscut Eliza în seara petrecută fără el

"Eu am 28 de ani, nu sunt măritată și n-am nici copil. Toată lumea mi-o ia înainte", a mai adăugat artista

Elwira Petre a rămas impresionată de frumusețea micuței: "Eu când o vedeam, îmi venea să mai fac 10 copii"

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.