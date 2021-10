Asia Express, 20 octombrie 2021. Lidia Buble a dezvăluit câte kilograme a acumulat până în ultima etapă din Turcia

Lidia Buble și Estera se numără printre cele trei echipe care au intrat la Cursa pentru Ultima Șansă din ediția 21 a sezonului 4 din Asia Express - Drumul Împăraților. Concurenții au parte de probe desprinse din Cartea Recordurilor de data aceasta, care le-au dat mari bătăi de cap încă din prima clipă.

Deși s-au mișcat mai rapid și au avansat în cursă, Lidia Buble și Estera au întâmpinat un moment de cumpănă la una dintre probe. Artista nu s-a putut abține și a reacționat nervos pentru că lucrurile nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit, iar misiunea a durat mult prea mult.

Mai mult decât atât, concurenta a dezvăluit informații despre cât de mult și-a pus amprenta competiția asupra ei.

"Panicată că nu găseam oameni care să ne ajute să facem proba asta. Mai aveam și presiunea celorlalți concurenți, Patrizia și Franci. Am intrat într-o transă și într-o nebunie", a spus Lidia Buble.

"Eu înnebunesc, Esti! (...) Esti, îi bat. Nu înțeleg nimic oamenii ăștia! Eu am crezut că înnebunesc pentru că noi nu reușeam să ducem la capăt misiunea asta cu i-ul vieții.", a strigat concurenta la sora ei.

"Te-ai enervat rău, ai speriat toți oamenii", a completat-o Estera Buble.

Câte kilograme a acumulart Lidia Buble în Asia Express - Drumul Împăraților

Următoarea probă pe care au avut-o de îndeplinit a fost cea a cântarului, unde Lidia Buble a dezvăluit că a acumulat 5 kilograme de când a venit în Asia Express - Drumul Împăraților. Concurenta a rămas surprinsă când s-a urcat pe cântar și a văzut câte kilograme are.

"Nu cred! Vai, m-am urcat pe cântar și am văzut cât am pus pe mine de când am venit. Mie mi s-a făcut rău", a spus Lidia Buble, vizibil uimită.

"Esti, aveam 53 de kilograme când am plecat de acasă, acum am 58 de kilograme. Doamne ferește, leșin. De când am venit în Turcia mănânc foarte mult", a mai adăugat ea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.