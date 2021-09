Asia Express, 20 septembrie 2021. Problema de logică care le-a ridicat mari dificultăți concurenților. Ce au avut de făcut

Cele nouă echipe au început cea de-a treia zi mai pregătiți ca niciodată să ajungă în Assos, acolo unde erau așteptați de Irina Fodor. După o noapte scurtă și un autostop de câteva ore, concurenții au avut parte de o altă surpriză.

Înainte de a ajunge la destinație, participanții mai au de trecut o probă foarte grea care le-a ridicat mari dificultăți.

"Din mașină am văzut steagul și am început să mă agit foarte tare. Ne-am dat jos din mașină, am ajuns la steag.", a spus Eliza când a văzut steagul Asia Express.

"Mă uitam după Irina, unde e Irina, hai dă-ne imunitatea să plecăm, să mergem la hotel!", a mai completat-o Cosmin Natanticu.

Rațele le-au dat bătăi de cap concurenților din sezonul 4 Asia Express

După ce concurenții au ajuns la statuia lui Aristotel, considerat părintele logicii, aceștia au avut de trecut o nouă porbă. Pentru a primi următorul indiciu cele nouă echipe trebuie să rezolve o problemă de logică.

"Sunt 2 rațe în fața unei rațe, 2 rațe în spatele unei rațe și o rață în mijloc. Câte rațe sunt? Folosiți-vă de rațele din coș ca să rezolvați problema. Scrieți răspunsul corect și arătați-l judecătorului ca să primiți următorul plic.", a fost mesajul cu instrucțiuni lăsat de Irina Fodor pentru participanți.

Proba a pus cuplurile în dificultate, mai ales pe Cosmina și Eliza Natanticu, care au încercat din răsputeri să rezolve problema de logică.

"De aici știi cum e vorba aia cu Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă!", a spus Cosmin Natanticu.

Prima încercare a celor doi concurenți a fost una eșuată, însă nu s-au dat bătuți și au încercat să gândească cât mai logic.

"Parcă vâd că e atât de simplu.", a mai adăugat concurentul.

Proba s-a dovedit a fi un grea pentru toți concurenții. Aceștia au încercat toate variantele posibile pentru a rezolva problema de logică.

Tensiunea și nervii nu au lipsit prea mult din peisaj, mai ales după ce au observat că nu găsesc soluția.

"Eu prima dată când am citit problema nu am gândit logic absolut deloc. Mă gândeam numai să rețin mesajul, să știu exact despre ce e vorba. Să memorez, pur și simplu. Am luat câte rațe am putut acolo, că nu știam de câte o să avem nevoie.", a spus Elwira Petre.

"Nevastă-mea strângătoare, că așa am făcut avere, a văzut rațe, a luat câte a putut.", a mai completat Mihai Petre.

Și surorile Buble au întâmpinat probleme în rezolvarea acestei probe: "Deci dacă Natanticu cu soția lui au stat 20 de minune, cine știe cât o să stăm noi că suntem foarte hăbăuce așa dimineața, pe străzi. Încercam să mă gândesc să văd care e combinația acolo și auzeam din toată părțile rățuște"

